Córdoba habilitó el primer tramo de la obra vial más importante de Argentina

El Gobierno de la provincia de Córdoba habilitó el primer tramo de la Circunvalación de Río Cuarto, dejando resultados concretos en la dinámica del tránsito, con beneficios directos para usuarios habituales y ocasionales.

Con 42 kilómetros de extensión, se trata del principal proyecto vial que se ejecuta actualmente en Argentina. Los trabajos prevén cerrar el anillo de circulación de la ciudad para potenciar el desarrollo productivo regional.

¿Cómo es el nuevo tramo habilitado de la Circunvalación de Río Cuarto?

El nuevo tramo habilitado de la Circunvalación de Río Cuarto se extiende entre la RN 8 y la calle Molina. “Era bastante complicado en términos de tiempo, tránsito y ocasionales accidentes”, por lo que consideró que la obra “está espectacular” y representa una “mejora concreta para quienes circulan habitualmente”, destacó un usuario consultado por un portal de prensa cordobés.

Las tareas se ejecutan en varios frentes simultáneos, que abarcan el intercambiador RN A-005 – RN 36; la duplicación de la RN 8 (tramo Amadeo Sabattini – Bv. Circunvalación Este); la duplicación de calzada y viaducto entre las calles General Molina y La Rioja; la duplicación de calzada y viaducto entre las calles Mariano Cobo y La Rioja; y la duplicación de la RN A-005 entre Mariano Cobo y el intercambiador RN 36 (Norte).

En general, el proyecto contempla tres nudos viales principales: dos puentes de doble vía y un sistema que permitirá que el tránsito pesado circule sin interferencias con la ciudad. La clave será que los vehículos no se crucen entre las arterias.

En términos estratégicos, la circunvalación ubica a Río Cuarto en un punto clave para el desarrollo logístico. La ciudad podría convertirse en un nodo central para el transporte de cargas en el país, atrayendo inversiones y nuevas empresas del sector.

Con más de 210 máquinas operando en distintos tramos, el ritmo de construcción es uno de los más intensos del país. Si se cumple el cronograma, Río Cuarto no solo tendrá una nueva circunvalación, sino que también sumará una herramienta clave para redefinir su integración al mapa logístico nacional.