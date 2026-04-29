Eduardo Feinmann expuso a Javier Milei en vivo por A24: "La gente come menos..."

Eduardo Feinmann cruzó a Javier Milei tras su discurso en Fundación Libertad.

Javier Milei brindó un discurso este último martes 28 de abril, durante una cena realizada en la Fundación Libertad. Allí, el presidente habló sobre la actualidad de su gobierno, uno que está golpeado tras la crisis tanto económica como de credibilidad (debido a los escándalos que envolvieron a distintos funcionarios con la adquisición de créditos hipotecarios de gran monto, así como a Manuel Adorni, el jefe de gabinete).

De entre sus declaraciones, hay una que repercutió y mucho en los medios de comunicación: un ejemplo sobre qué elegir a la hora de desayunar, si acompañar el pan con huevo o con mermelada, para explicar la debacle de ciertas industrias o los cambios en los usos y costumbres de los argentinos. En el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en A24, por caso, debatieron respecto a la extraña apreciación de Milei.

Javier Milei dio un discurso este martes en la cena de la Fundación Libertad.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Javier Milei?

Luego de que la producción pasara al aire la reflexión del jefe de estado, la cámara ponchó a un Feinmann y un Rossi atónitos, sin poder verbalizar lo que pensaban. Fue después de varios segundos que el primero de ellos tomó la palabra, para deslizar un vago pensar: "Qué se yo. No sé si este ejemplo da para toda la economía, o para todo el consumo. No soy especialista, pero no sé".

En esa misma línea, sostuvo que "la gente come menos carne por una cuestión de precios", una discusión que entró en auge tras el lanzamiento de la carne de burro. "La gente fue a comer pollo, cerdo y pescado porque la carne está más cara", reiteró. Además, ironizó: "No sé si la mermelada está más cara, no sé si la gente come huevo por la proteína, no sé".