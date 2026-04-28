Por qué algunos expertos recomiendan dejar la PC prendida las 24 hs

En ciertos casos, dejar la PC encendida o en modo suspensión puede ser más conveniente que apagarla.

Aunque muchas personas apagan la computadora apenas terminan de usarla, especialistas en tecnología explican que no siempre es la mejor decisión. En ciertos casos, dejar la PC encendida o en modo suspensión puede ser más conveniente que apagarla y prenderla varias veces al día, especialmente si se usa de forma frecuente durante la jornada.

El principal motivo está en el llamado “ciclo de energía”: cada vez que una computadora se apaga por completo y vuelve a encenderse, sus componentes atraviesan cambios bruscos de temperatura. Ese proceso de enfriamiento y calentamiento constante puede generar un desgaste progresivo en piezas como la placa madre, los discos y la fuente de alimentación. Por eso, si la PC se va a volver a usar en pocas horas, muchos expertos recomiendan optar por la suspensión o hibernación antes que el apagado total.

Qué ventajas tiene dejar la PC encendida o en suspensión

Además, mantener la computadora encendida permite que continúen tareas automáticas importantes, como actualizaciones del sistema, copias de seguridad, análisis antivirus o descargas pesadas. También facilita el acceso remoto y la sincronización de archivos en la nube, algo especialmente útil en entornos de trabajo o para quienes usan la PC como servidor doméstico.

Sin embargo, dejarla prendida las 24 horas tampoco es ideal para todos. El funcionamiento continuo aumenta el consumo eléctrico, puede elevar la temperatura interna del equipo y acelera el desgaste de ventiladores, discos rígidos y otros componentes. Incluso, si no hay una buena ventilación o protección frente a subas de tensión, el riesgo de fallas puede ser mayor.

La recomendación general no es dejarla siempre encendida ni apagarla compulsivamente, sino evaluar el uso real.

Cuándo conviene apagar la computadora por completo

Por eso, la recomendación general no es dejarla siempre encendida ni apagarla compulsivamente, sino evaluar el uso real. Si la computadora va a estar inactiva durante varias horas —por ejemplo, durante la noche o si no se usará por un largo período— lo mejor sigue siendo apagarla. En cambio, para pausas cortas durante el día, el modo suspensión aparece como la opción más práctica y eficiente.

También se aconseja reiniciar periódicamente el equipo para liberar memoria, cerrar procesos en segundo plano y permitir que se apliquen actualizaciones críticas. Esa simple acción puede mejorar el rendimiento general y ayudar a prolongar la vida útil de la PC.