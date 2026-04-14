Enviá archivos de tu celular Android a tu PC sin cables ni apps en 5 simples pasos

Cómo pasar información de tu celular Android a una PC.

Quick Share unifica el envío inalámbrico de archivos entre Android, Windows y Chromebooks sin apps de terceros en el celular. La función viene preinstalada en los dispositivos Android 6 o superiores con los servicios de Google, así que no hay que descargar nada extra en el celular: aparece como opción dentro del menú de compartir cuando seleccionás un archivo.

Qué necesitás antes de empezar

Para que Quick Share funcione entre tu celular y tu PC, necesitás tres cosas: un celular Android con la función habilitada, una PC con Windows con la app de Quick Share instalada, y que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. La app para Windows es gratuita y se descarga desde el sitio oficial de Google.

Es recomendable activar la opción "Ejecutar Quick Share durante el inicio" en la PC, de modo que el programa arranque automáticamente con Windows y siempre esté listo para recibir archivos sin tener que abrirlo manualmente.

El paso a paso desde el celular

Desde el celular, deslizá hacia abajo el panel de notificaciones y activá Quick Share. Luego abrí la app donde esté el archivo que querés compartir —puede ser la galería, el explorador de archivos o cualquier otra—, tocá el botón de compartir y seleccioná "Quick Share" como método de transferencia. El sistema va a detectar automáticamente los dispositivos cercanos con Quick Share activo. Seleccionás tu PC y en la computadora aparece una notificación para aceptar el archivo. Una vez aceptado, se descarga automáticamente en la carpeta de Descargas de la PC.

Qué archivos podés enviar

Quick Share es una función desarrollada por Google y Samsung que permite compartir fotos, videos, documentos o enlaces de forma inalámbrica y rápida. El sistema detecta automáticamente los dispositivos cercanos con Quick Share habilitado y conectados a la misma red WiFi o con Bluetooth activado, utilizando WiFi Direct y Bluetooth para garantizar una transferencia estable y veloz incluso con archivos pesados.

Un detalle de privacidad

Quick Share permite controlar quién puede ver tu dispositivo y enviarte archivos. Las opciones son: solo vos, tus contactos, o cualquier persona cercana. Para el uso cotidiano entre tu celular y tu propia PC, la opción "Tus dispositivos" es la más práctica y segura: solo los equipos vinculados a tu cuenta de Google van a aparecer como destinatarios disponibles.