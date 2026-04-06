Android se cierra en busca de mayor seguridad

Fuente: Cultura Informática.

Android siempre fue el sistema operativo opuesto a iOS en este aspecto: cualquiera podía instalar una aplicación descargada de cualquier fuente, sin que Google supiera quién la había desarrollado. Esa apertura fue durante años una de sus señas de identidad. Ahora eso cambia.

Por qué lo hace Google

La justificación es de seguridad y está respaldada por datos propios. Según Google, sus análisis han detectado más de 90 veces más malware en aplicaciones instaladas desde fuentes externas que en las distribuidas a través de Google Play. La verificación de desarrolladores pretende añadir una capa adicional de protección que dificulte la actividad de actores maliciosos.

La compañía describe la medida como un "control de identidad en el aeropuerto": se verifica quién es el desarrollador, pero no el contenido de la app. No es una auditoría del software, sino una forma de crear responsabilidad y rastreabilidad. Si un desarrollador verificado distribuye malware, Google puede eliminarlo del ecosistema e impedir que simplemente cree una nueva cuenta anónima para seguir operando.

Qué cambia en la práctica

A partir de septiembre de 2026, los desarrolladores tendrán que verificar su identidad para poder distribuir aplicaciones, incluso si lo hacen por fuera de Google Play Store. Esta medida afectará todos los dispositivos certificados con Android.

El sideloading no desaparece, pero queda restringido: solo funcionará con apps firmadas por desarrolladores que hayan pasado por el proceso de verificación. Quien quiera publicar apps deberá crear una cuenta en la Consola para Desarrolladores de Android, registrar sus datos legales y, en algunos casos, pagar una tarifa de registro. Los estudiantes y desarrolladores aficionados tendrán requisitos menos exigentes.

El calendario de implementación

El despliegue será gradual. Las primeras restricciones para apps no registradas entrarán en vigor el 30 de septiembre de 2026 en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Posteriormente, el requisito de verificación se extenderá de forma global a partir de 2027.

El debate que genera

El cambio tiene defensores y críticos. Algunos grupos consideran que este nuevo requisito podría reducir la apertura tradicional de Android y dificultar la distribución de aplicaciones independientes fuera de las tiendas oficiales. La comunidad del software libre, en particular, advierte que plataformas alternativas como F-Droid —que distribuye aplicaciones de código abierto sin verificación comercial— podrían verse afectadas.

Para los usuarios que solo instalan apps de la Play Store, el cambio no tendrá impacto visible. Para quienes usaban el sideloading como válvula de escape, Android empieza a parecerse cada vez más a iOS.