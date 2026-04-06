Cuánto cobran trabajadores rurales tras el aumento en abril 2026: el salario que ganan

Aumento de los peones rurales en abril

Los trabajadores rurales tendrán en abril de 2026 una mejora en sus ingresos, en el marco del acuerdo paritario alcanzado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que establece subas escalonadas entre marzo y mayo.

El incremento impacta directamente en el salario del peón general, categoría de referencia dentro del sector. Según lo acordado, el sueldo mensual pasa de $1.000.908,17 en febrero a $1.035.939,96 en marzo y se eleva en abril a $1.067.018,16, monto que regirá durante el cuarto mes del año.

De esta manera, en abril de 2026, el salario de los trabajadores rurales supera el millón de pesos y acumula una suba progresiva que continuará en mayo, cuando alcanzará los $1.093.693,62.

Desde el gremio señalaron que el ajuste representa un primer paso en la recomposición de los ingresos del sector, aunque advirtieron que aún resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

Salarios con aumento en abril

Salarios: cómo se acuerdan los aumentos del trabajador rural

El acuerdo se da en un contexto de cambios en el esquema de negociación salarial. A partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802, las remuneraciones del sector agrario comienzan a definirse a través de convenios colectivos bajo la órbita de la Ley 14.250, dejando atrás el esquema previo basado exclusivamente en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

En este nuevo marco, la fijación de salarios deberá ser resultado de la negociación entre las partes y contar con la homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, se establece que los ingresos no podrán ubicarse por debajo del salario mínimo, vital y móvil, y que la CNTA continuará interviniendo como organismo de coordinación.

Por el momento, el acuerdo todavía no fue publicado en su totalidad ni cuenta con homologación oficial, por lo que resta conocer las escalas completas y su aplicación definitiva en todo el país. Sin embargo, ya se anticipa el impacto directo en los haberes de abril, que marcarán un nuevo piso salarial para los trabajadores rurales.

Cómo registrarse en RENATRE

Todos los trabajadores rurales que realicen tareas agrarias —ya sea en actividades agrícolas, frutihortícolas, ganaderas, forestales, avícolas o apícolas— deben inscribirse de manera obligatoria en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Esta obligación alcanza tanto a quienes están comprendidos en la Ley 22.248 como en la Ley 23.808.

Una vez completado el registro, el trabajador obtiene la Libreta de Trabajo Rural (LTR), un documento personal, intransferible y de uso obligatorio en todo el país, según lo establece la Ley 25.191. Este instrumento cumple un rol central, ya que funciona como constancia de la relación laboral y reúne el historial de empleo del trabajador dentro del sector.

La libreta, en su formato actual tipo credencial, incorpora tecnología digital. Cuenta con un código QR que permite acceder a la información personal, los datos laborales, el historial de trabajo y los derechos y obligaciones establecidos por la normativa vigente, además del acceso al Portal RENATRE.

Cuánto cobra un empleado rural

Asimismo, cada LTR incluye un Código Único (C.U.), que identifica de manera individual al trabajador dentro del sistema y vincula su legajo con el registro oficial. Antes de iniciar una relación laboral, el empleador debe solicitar la Libreta de Trabajo Rural para registrar al trabajador e ingresar el Código Único en el sistema, un requisito indispensable para completar la registración.

El trámite para obtener la libreta puede realizarse en delegaciones del RENATRE, en las Bocas de Entrega y Recepción (B.E.R.) o a través del portal digital del organismo. Durante toda la relación laboral, la libreta permanece en poder del trabajador, quien deberá presentarla cada vez que inicie un nuevo vínculo laboral.