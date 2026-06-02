"Me defraudó": el desgarrador pedido de disculpas de la madre del acusado por el femicidio de Agostina Vega

En las últimas horas, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba por presuntamente Claudio Barrelier. En primera instancia, el informe forense indicó que los restos presentaban "posibles signos de abuso sexual". Los médicos sostuvieron, en tanto, que el femicida mató a la adolescente mediante una asfixia mecánica. Tras el homicidio, el asesino desmembró el cuerpo de la joven y lo dejó tirado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.
Frente al horror, la madre del principal sospechoso habló con la prensa y aseguró que "no quiere volver a verlo". Visiblemente afectada por el atroz crimen que habría cometido su propio hijo de 33 años, Viviana manifestó, entre lágrimas, que "no entiende por qué lo hizo ni cómo es que se convirtió en un monstruo".
Viviana, que vive con su madre, además, dijo que "creía en su hijo", pero que "la defraudó". En tanto, hizo referencia a la última vez que lo vio -ya detenido. En esa ocasión, lo percibió "tranquilo", ya que él decía que "no tenía nada que ver". Y agregó: "No estoy en sus zapatos de la puerta para afuera. Lo crié de una forma, lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra, no lo entiendo".
En tanto, también dijo que "desconoce a su hijo" y pidió perdón a la familia de Agostina. "Pido perdón a todo el mundo, a la población, porque esto me desbordó. Es un monstruo si hizo todo lo que hizo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina", remarcó.
Sobre el vínculo con la familia de Agostina Vega
La madre de Barrelier también habló del vínculo que tenía Claudio Barrelier con Melisa Heredia, mamá de Agostina. La mujer afirmó que vio a la joven solo una vez en una cancha de fútbol. "Me la presentó como una amiga. La vi una sola vez. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura", continuó.
Por otro lado, sobre la denuncia previa por "privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género" y por la que Barrelier estuvo preso por 20 días el año pasado, Viviana indicó que pensó que "le habían hecho una cama". "Me dijo que era una cama, nada más. No sé de quién provendría porque tampoco me dijo", aseveró.
Y luego añadió: "No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene su vida, mientras yo tengo la mía. No lo voy a entender nunca."
Mientras la investigación por el crimen de Agostina continúa, Barrelier permanece preso e imputado por femicidio.