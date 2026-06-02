Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, realizaba entrevistas sobre violencia de género hace tan solo unos años. En las últimas horas, trascendieron una serie de videos en los que se puede ver al sospechoso haciendo encuestas a distintas personas sobre cuestiones de género y sobre diversidades.

Las entrevistas callejeras fueron llevadas a cabo en la provincia de Córdoba en el año 2015. Las preguntas que hace el sospechoso tenían que ver con la legalización del aborto y la violencia de género intrafamiliar.

El acusado, de 33 años, permanece detenido en un penal de la capital cordobesa y fue imputado por el delito de femicidio.

Habló la madre de Claudio Barrelier y aseguró que no quiere ver a su hijo: "No sé en qué se convirtió"

Este lunes el Cuerpo Médico Forense de Córdoba entregó a la Justicia los resultados preliminares de la autopsia que confirmaron que Agostina fue asesinada mediante una asfixia mecánica. Además, los profesionales indicaron que se hallaron "posibles signos de abuso sexual". Se constató, además, que el asesinato de Agostina se produjo entre las 23 del sábado y las 5 del domingo 24 de mayo.

Al mismo tiempo, la Policía montó un fuerte operativo en la casa de Viviana, la madre de Barrelier. Allí habitan también la abuela, la hermana, la pareja y la hija de 11 años del sospechoso.

Entre lágrimas y visiblemente afectada por el atroz crimen que habría cometido su hijo, la mujer aseguró que "no quiere verlo". "No sé en qué se convirtió. Lo crié bien, dentro de mis alcances. Le di lo que más pude", expresó.

Sobre la presencia de la pareja y la hija de Barrelier el día que habría asesinado a Agostina, Viviana sostuvo que ambas se encontraban en la casa, más precisamente en la cocina pero que "no escucharon nada". Luego afirmó que le hizo muchas preguntas a la pareja de su hijo, pero que no obtuvo casi respuestas. Asimismo, aquel sábado 23 de mayo, también estaban en la casa de Juan Campillo al 300 en el barrio de Cofico, un hombre y una mujer que alquilan un espacio en la planta alta de la vivienda.

El padre de Agostina Vega dará una conferencia de prensa esta noche

Gabriel Vega, padre de la menor de 14 años, dará una conferencia de prensa a partir de las 20h en el Hotel King David, según comunicaron sus abogados. El objetivo sería dar detalles sobre la investigación de la causa por el femicidio de su hija.