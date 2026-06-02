Caso Agostina Vega: el video clave en la causa que complica a Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida una semana, sumó una prueba clave en las últimas horas. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que el Ford Ka negro conducido por Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado por el crimen, se dirigía al descampado del barrio Ampliación Ferreyra en la ciudad de Córdoba, donde más tarde fue hallado el cuerpo de la adolescente.

Las imágenes muestran el vehículo circulando hacia la zona de 200 hectáreas en la que Barrelier, finalmente, descartó los restos de Agostina. El auto fue identificado por los investigadores como el mismo que el acusado utilizó para trasladar el cuerpo.

La dueña del Ford Ka declaró y complicó a Barrelier

El rodado pertenece a una mujer que dice ser la amante de Barrelier, quien ya declaró en la causa y se presentó ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Según su testimonio, el acusado le pidió prestado el vehículo porque supuestamente necesitaba “llevarle ropa a un tío que había sido operado”. La mujer, llamada Soledad, afirmó que no sospechaba nada en ese momento pero que ahora se arrepiente de haberlo ayudado.

Además, fuentes judiciales confirmaron que el lunes por la mañana, Barrelier subió al vehículo baldes de pintura de 20 litros antes de dirigirse a la zona donde luego fue encontrada la menor. Los peritos analizan si esos elementos fueron utilizados para intentar ocultar el cuerpo o eliminar rastros.

El padre de Agostina dará una conferencia de prensa

Este martes por la noche, Gabriel Vega, padre de Agostina, brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación del caso y exigir justicia. Se espera que se refiera a los avances de la investigación y a las medidas que tomará la familia en el ámbito judicial.

Barrelier permanece detenido como único imputado, aunque la fiscalía no descarta la participación de otras personas. La autopsia confirmó que Agostina murió por asfixia mecánica y los peritos analizan posibles signos de abuso sexual. La causa sigue abierta.