El colectivo Ni Una Menos apuntó al Estado por el caso Agostina Vega: “Las vidas de las pibas importan muy poco”

De cara a la movilización del 3 junio, el Colectivo Ni Una Menos brindó una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires en donde no solo se hizo referencia a la marcha -decidida en asamblea la semana pasada- sino también al femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba y que formará parte de los pedidos de Justicia durante la manifestación frente al Congreso.

Desde la organización sostuvieron que con las medidas que impone este gobierno y con el desfinanciamiento a políticas de género que también lleva a cabo, "la vida de las pibas importa muy poco". En tanto, calificaron al femicidio de Agostina como una "desidia organizada desde el Estado".

"Hablamos de un Estado, un poder judicial principalmente, que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían", sostuvieron. También hablaron de los polémicos dichos del fiscal Raúl Garzón al comunicar que los restos de Agostina habían sido encontrados en el barrio Ampliación Ferreyra.

"Cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y cómo fue el hallazgo del cuerpo, terminan usando ese momento, un momento donde podrían haberle hablado al pueblo, donde podrían haber hecho una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, terminan felicitando a un perro", indicaron.

"Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado": la dura crítica del Colectivo Ni Una Menos a la gestión de Javier Milei

El Colectivo Ni Una Menos negó rotundamente las afirmaciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en las que decía que los femicidos habían bajado en los últimos años.

"Queremos decir que está buscando desconocer la realidad de las violencias y devaluar con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas. Además de los femicidios, hay muchas más situaciones de violencia contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, que con este gobierno no paran de multiplicarse", manifestaron.

En ese sentido, aseguraron que el gobierno de Javier Milei "ejerce un antifeminismo de Estado, que ataca y fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social".

Cuándo será la marcha de Ni Una Menos

A 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, la próxima convocatoria es para este miércoles 3 de junio a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. Bajo el lema "¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!", la manifestación tiene como objetivo pedir por mejoras en políticas de género y para pedir justicia para cada una de las víctimas de femicidio que se han registrado en nuestro país.

Del 3 de junio de 2015 hasta junio de 2026, hubo 1 femicidio cada 31 horas en la Argentina. Además, se contabilizaron 3205 víctimas letales de violencia de género, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.