¿Cómo y dónde hacer el trámite de identificación de recién nacido en CABA?

Luego de la inscripción de un nacimiento, uno de los trámites obligatorios para las familias es la gestión del primer Documento Nacional de Identidad (DNI) del bebé. En la Ciudad de Buenos Aires, este procedimiento se realiza a través del trámite de identificación de recién nacido, que permite incorporar al menor a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y otorgarle su primer documento oficial.

La gestión está destinada a niños y niñas nacidos en el distrito porteño y debe realizarse una vez completada la inscripción del nacimiento. En algunos hospitales y centros de salud que cuentan con delegaciones del Registro Civil y Centros de Documentación Rápida (CDR), incluso puede efectivizarse el mismo día.

De carácter gratuito, constituye el primer paso para que el menor cuente también con acceso a servicios de salud, cobertura social y otros derechos vinculados a la documentación personal.

¿Qué requisitos hay que cumplir para hacer el trámite de identificación de recién nacido en CABA?

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, el nacimiento debe haberse producido dentro de la jurisdicción porteña. Además, la familia debe contar con usuario y clave de la plataforma miBA para solicitar el turno correspondiente.

Entre los documentos exigidos figura la partida de nacimiento original emitida al momento de la inscripción, junto con la oblea donde consta el número de DNI asignado al menor. En los casos de filiación única materna, la documentación tiene requisitos específicos vinculados a la fecha de expedición de la partida.

Otro punto importante es que el bebé debe asistir personalmente al trámite, ya que se realiza la captura de datos biométricos y la fotografía para la emisión del documento.

En situaciones donde exista una imposibilidad médica que impida trasladar al recién nacido, puede solicitarse una identificación provisoria. Para ello es necesario presentar un certificado médico original emitido por un establecimiento sanitario público o privado que detalle el diagnóstico y justifique la imposibilidad de concurrir al centro de documentación. Esta identificación tiene una validez de seis meses y puede renovarse si persisten las condiciones de salud.

¿Dónde hacer el trámite de identificación de recién nacido en CABA?

La identificación de recién nacido puede gestionarse en distintos Centros de Documentación Rápida (CDR) y sedes habilitadas del Registro Civil porteño. Entre ellas se encuentran la sede central ubicada en Uruguay 753 y oficinas distribuidas en distintas comunas de la Ciudad.

También existen hospitales, clínicas y sanatorios que cuentan con delegaciones del Registro Civil donde es posible realizar la inscripción del nacimiento y, en algunos casos, tramitar el DNI del bebé en el mismo lugar.

Las autoridades recuerdan que cada turno corresponde a una sola persona, por lo que si una familia necesita realizar más de un trámite deberá solicitar reservas independientes para cada caso.

¿Cómo se entrega el primer DNI del bebé?

Una vez completado el trámite, el Renaper emite el documento y lo envía por correo al domicilio declarado durante la gestión. La entrega puede recibirla la persona que realizó el trámite o cualquier adulto autorizado que cuente con el comprobante correspondiente.

Si el DNI no puede ser entregado en el domicilio, queda disponible para ser retirado en el Centro de Documentación Rápida donde se inició el trámite. En ese caso, se recomienda solicitar previamente un turno de atención a través de la línea 147.