La desocupación crece como preocupación y el 74% de los desempleados no apoya a Milei

La preocupación por la falta de trabajo volvió a escalar en la Argentina y ya se convirtió en uno de los problemas que más inquietan a la sociedad en medio del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo reflejó una encuesta nacional de la consultora Management & FIT, que además muestra un fuerte rechazo al Presidente entre quienes están desocupados: casi 3 de cada 4 no apoyan su gestión.

El relevamiento, realizado entre el 11 y el 22 de mayo sobre 2.600 casos en todo el país, ubicó a la desocupación como el tercer principal problema nacional, con el 15,8% de las menciones, solo detrás de la inflación y la corrupción. Al mismo tiempo, el estudio detectó un deterioro sostenido en las expectativas económicas y una creciente preocupación por la pérdida de ingresos y la imposibilidad de sostener los gastos cotidianos. Según el informe, la inflación continúa encabezando las preocupaciones nacionales con el 24,7%, aunque cayó respecto de abril. En cambio, la desocupación mostró una suba y alcanzó el 15,8%, consolidándose como uno de los temas más sensibles del escenario económico actual.

La preocupación también aparece reflejada a nivel personal. Un 9,4% aseguró que su principal problema hoy es "la falta de trabajo o estar desocupado", mientras que el 3,7% expresó temor a perder el empleo. En paralelo, las dificultades económicas atraviesan a gran parte de la población. El 54,4% afirmó que los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, mientras que un 84,2% reconoció haber modificado hábitos de consumo por la crisis económica.

Uno de los datos más delicados para el Gobierno aparece en el cruce entre situación laboral y aprobación presidencial. La encuesta muestra que entre las personas que no trabajan pero están buscando empleo, el 74,5% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras apenas el 21,7% la aprueba. Se trata del segmento social con peor valoración hacia el Presidente dentro del estudio. El rechazo también es alto entre jubilados y trabajadores estatales, aunque el caso de los desocupados sobresale por amplitud.

La desaprobación general de la gestión nacional alcanzó el 58,1%, el nivel más alto desde el inicio del gobierno libertario. La aprobación, en tanto, quedó en 37,9%. Además, el 55% de los consultados aseguró que votaría por “un cambio total de políticas y de equipo de gestión” si las elecciones fueran hoy, contra un 41,6% que optaría por alguna forma de continuidad.

Crece el pesimismo económico

El informe también refleja un deterioro del clima social. Los sentimientos negativos duplican a los positivos frente a la situación del país: el 65,3% manifestó emociones como preocupación, tristeza o enojo.

En cuanto a las expectativas económicas, el 46% cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que apenas el 35,3% espera una mejora. A nivel personal, un 22,7% aseguró directamente que ya no puede afrontar su situación económica actual.