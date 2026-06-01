¿Dónde y cuánto cuesta tramitar el pasaporte en la Ciudad de Buenos Aires?

Tramitar el pasaporte es uno de los pasos fundamentales para quienes planean viajar al exterior. En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión se realiza a través de los Centros de Documentación Rápida (CDR) y otras sedes habilitadas del Registro Civil.

Actualmente, el documento argentino es obligatorio para ingresar a la mayoría de los países fuera del Mercosur. Para viajar a naciones que integran ese bloque regional, en muchos casos alcanza con presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

¿Cuánto cuesta hacer el pasaporte en CABA?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno porteño, el costo del trámite regular del pasaporte es de $ 100.000, tanto para el primer ejemplar como para la renovación de un documento vencido o próximo a vencer.

Además, quienes necesiten recibirlo en un plazo más corto pueden optar por el servicio de Pasaporte Exprés, cuyo valor asciende a $ 200.000.

Los pagos pueden realizarse mediante tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales a través de código QR. En las sedes no se acepta efectivo.

Pasaporte - Primer Ejemplar $ 100.000 Pasaporte - Nuevo ejemplar $ 100.000 Pasaporte Exprés $ 200.000

Además, existen modalidades de entrega aún más rápidas administradas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) en determinados aeropuertos del país, destinadas a situaciones de urgencia.

¿Dónde se puede hacer el pasaporte en la Ciudad de Buenos Aires?

El trámite puede realizarse en distintos Centros de Documentación Rápida distribuidos en la Ciudad. Entre las sedes habilitadas se encuentran:

Registro Civil Central, en Uruguay 753.

Sede de Moreno 2301.

Sede de Carlos Calvo 3307/3325.

Sede de Emilio Mitre 956.

Sede de Avenida Coronel Roca 5252.

Centro de Documentación Rápida de Segurola 141.

Sede de Holmberg 2584.

Sede de Avenida Cabildo 3067.

Sede de Avenida Córdoba 5690.

Los horarios de atención varían según cada dependencia, aunque varias funcionan de lunes a viernes desde las 7:30 hrs hasta las 19 hrs.

¿Qué requisitos hay que cumplir para sacar el pasaporte?

Las personas mayores de 18 años deben presentar el DNI vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los menores de edad, también se exige la partida de nacimiento original y la presencia de la documentación correspondiente de los padres o tutores.

Además, es necesario contar con una cuenta validada en la plataforma miBA para solicitar el turno previo. Cada uno es individual, por lo que si una familia necesita tramitar varios pasaportes deberá gestionar una reserva para cada integrante.

Una vez completado el trámite, el pasaporte es enviado por correo al domicilio declarado por el solicitante. Si la entrega no puede concretarse, el documento queda disponible para ser retirado en la sede donde fue gestionado, presentando el comprobante correspondiente y el DNI.