Cómo pedir una silla de ruedas gratis en PAMI paso a paso

Los afiliados pueden iniciar el trámite online o presencialmente en agencias PAMI.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a distintos elementos de apoyo para mejorar su movilidad y realizar actividades cotidianas con mayor comodidad. Entre ellos, la obra social ofrece sillas de ruedas a jubilados y pensionados que cumplan con determinados requisitos médicos y administrativos.

El trámite puede iniciarse tanto de manera online como presencial y está destinado a personas afiliadas que necesiten asistencia para movilizarse. Desde el organismo explicaron que los tiempos de entrega dependen del proceso de licitación y de la disponibilidad.

Quiénes pueden pedir una silla de ruedas en PAMI

La solicitud puede ser realizada por el propio afiliado, un familiar, un apoderado o incluso el médico de cabecera. Para acceder a este beneficio, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) que justifique el uso de la silla de ruedas.

En los casos en que el afiliado no tenga una OME, deberá presentar documentación alternativa. PAMI solicita el DNI, una orden médica manual firmada por un profesional y un resumen de historia clínica donde figuren datos como peso y talla del paciente.

La obra social remarcó que estos requisitos son obligatorios para evaluar cada caso y avanzar con la autorización correspondiente.

Cómo hacer el trámite online para obtener una silla de ruedas

Los afiliados pueden iniciar la gestión directamente desde la página oficial de PAMI. Allí deberán seleccionar el trámite correspondiente, completar un formulario y adjuntar toda la documentación requerida.

Una vez enviada la solicitud, el organismo analizará la información y notificará al afiliado sobre el estado del pedido. Desde PAMI indicaron que el tiempo de entrega puede variar según la cantidad de elementos solicitados y la disponibilidad del proveedor asignado.

La obra social solicita documentación médica para aprobar la entrega del elemento.

En caso de demoras superiores a las previstas, los usuarios tienen la posibilidad de realizar reclamos formales para obtener información sobre el estado del trámite.

También se puede hacer el trámite de manera presencial

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente pueden acercarse a una agencia PAMI cercana a su domicilio. Sin embargo, la institución recomienda sacar turno previamente para evitar demoras en la atención.

El turno debe gestionarse de manera online antes de asistir a la oficina. Una vez en la agencia, el afiliado deberá presentar la documentación médica y personal requerida para iniciar el pedido. Además de sillas de ruedas, PAMI brinda acceso a otros elementos de movilidad y asistencia que buscan mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados en todo el país.