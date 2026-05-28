Escocia prorroga el contrato del seleccionador Clarke hasta el Mundial de 2030

Imagen de archivo del seleccionador de Escocia, Steve Clarke, antes de un partido amistoso ante Costa de Marfil en el estadio Hill Dickinson, Liverpool, Reino Unido.

La ​Federación Escocesa de Fútbol dijo el jueves que el seleccionador nacional, Steve Clarke, firmó un ‌nuevo contrato para seguir ‌al frente del equipo hasta el Mundial de 2030.

Clarke, el seleccionador más exitoso del país, seguirá en el cargo más allá del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y también dirigirá la campaña de Escocia en la ​Eurocopa 2028, que ⁠será coorganizada por Gran Bretaña e Irlanda.

La ‌renovación aporta continuidad a una selección que ⁠se prepara para su primera ⁠participación en un Mundial en 28 años, tras haber conseguido Clarke la clasificación para dos Eurocopas consecutivas y ⁠para el torneo mundial del próximo mes.

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"Es ​un verdadero honor para mí llevar ‌a mi equipo a ‌nuestro primer Mundial masculino en 28 años y ⁠estoy orgulloso de continuar como seleccionador", declaró Clarke en un comunicado.

"Sé que los aficionados escoceses aprecian los logros de este grupo al clasificarse para ​dos Eurocopas ‌consecutivas y estoy igualmente seguro de que toda la nación se alegró de nuestra clasificación para el Mundial de 2026 tras tanto tiempo", indicó.

"Es muy importante mirar hacia adelante ⁠y planificar el futuro y, aunque mi equipo hará todo lo que esté en su mano para competir y enorgullecer al país en Estados Unidos este verano, también nos da seguridad de cara al torneo saber que podemos construir sobre esos cimientos a largo ‌plazo", agregó.

El presidente ejecutivo de Escocia, Ian Maxwell, afirmó que el historial y la visión a largo plazo de Clarke lo convertían en la opción clara para continuar.

"Su trayectoria habla por sí sola (...) Durante nuestras ‌conversaciones sobre el futuro, todos estuvimos de acuerdo en que no podemos dormirnos en los laureles ni dar ‌nunca por sentada ⁠la clasificación", afirmó.

Clarke, de 62 años, lleva siete años como seleccionador de Escocia.

Escocia ​está encuadrada en el Grupo C del Mundial junto a Haití, Brasil y Marruecos.

Con información de Reuters