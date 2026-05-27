Descubren en Galápagos un extraño pulpo azul del tamaño de una pelota de golf

Un equipo de investigadores que patrullaba las aguas profundas de las islas Galápagos localizó un ejemplar único en el océano: un pulpo del tamaño de una pelota de golf, de un azul intenso y con una anatomía totalmente inesperada para esa región geográfica. El asombro de los científicos de la Fundación Charles Darwin (CDF) quedó registrado en las transmisiones de radio del submarino teledirigido cuando, a 1.773 metros de profundidad, exclamaron emocionados: "¡Es pequeño! ¡Es azul!".

El espécimen fue avistado originalmente cerca de la Isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago ecuatoriano. Tras el hallazgo, los expertos convocaron a Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum de Chicago, quien admitió que en cuanto la contactaron para identificarlo por fotos supo que era algo especial porque el pariente más cercano por tamaño suele vivir en el Atlántico, frente a las costas de Uruguay. "Me interesó porque el pulpo más cercano (...) vive cerca del paralelo 37º Sur", explicó la investigadora a la agencia AFP, remarcando la enorme distancia y el cambio de océano respecto al hábitat conocido.

Al tratarse del único ejemplar disponible, los científicos se enfrentaron a un dilema: cómo analizarlo minuciosamente sin abrirlo con un bisturí, el método tradicional que corría el riesgo de destruirlo. La propia Voight confesó que cuando el frasco con formol llegó a sus manos tuvo miedo de manipularlo por lo hermoso que era. Para resolverlo, recurrieron a la tecnología y escanearon al animal con rayos X. La tomografía computada permitió generar un modelo digital en 3D para observar con máximo detalle sus órganos internos y su boca, manteniendo el cuerpo del pulpo intacto.

Un vuelco en la ciencia y un mecanismo de defensa único

Los análisis confirmaron que el animal pertenece a una nueva especie bautizada como Microeledone galapagensis, un miembro de la familia Megaleledonidae. Este descubrimiento obliga a los científicos a revisar sus manuales, ya que se creía que esta familia era exclusiva del océano Austral, en los alrededores de la Antártida, y se caracterizaba por animales de gran porte física, todo lo contrario a este diminuto espécimen.

Según detalló la especialista, este pulpo se distingue por sus tentáculos cortos y robustos con una sola fila de ventosas, pero lo más llamativo es su estrategia de camuflaje en la oscuridad del fondo del mar. El pulpo tiene el lomo claro pero su vientre es de un violeta muy oscuro. Voight explicó que este patrón le sirve para protegerse, ya que si atrapa una presa que emite luz bioluminiscente, "podría atraer depredadores que correrían el riesgo de comérselo". Al cubrir la comida con su membrana oscura, oculta el destello y se mantiene a salvo.

La especialista, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Zootaxa, concluyó que, aunque encontrar pulpos desconocidos en aguas profundas no es algo tan inusual debido a lo poco exploradas que están esas zonas, este hallazgo es un recordatorio de la riqueza oculta en los ecosistemas marinos de Galápagos y de la necesidad urgente de protegerlos.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.