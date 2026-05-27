Así juega Bosnia, la Selección que apuesta a mantener la tradición de los Balcanes

La Selección de Bosnia y Herzegovina, conocida afectuosamente como los "Dragones", posee una historia relativamente joven pero sumamente pasional en el ámbito internacional tras la independencia del país en la década de 1990. Sus futbolistas han sabido representar con un orgullo inquebrantable a una nación que encuentra en el fútbol un poderoso motor de unión y alegría colectiva.

A pesar de las constantes dificultades para sortear los exigentes repechajes del continente europeo, el conjunto balcánico ha demostrado de manera sostenida que cuenta con la materia prima y el talento técnico necesario para competir. Su trayectoria mundialista se caracteriza por la búsqueda incesante de consolidar su bandera en los primeros planos del fútbol del planeta.

Brasil 2014 Su debut absoluto absoluto se saldó con una eliminación en primera fase, logrando una histórica victoria 3-1 ante Irán tras haber caído ajustadamente frente a Argentina y Nigeria.

Así juega Sergej Barbarez

El histórico exdelantero y actual director técnico ha dotado al combinado balcánico de un espíritu sumamente batallador, ordenado y con un fuerte énfasis en la solidez defensiva. Su esquema táctico de cabecera oscila entre un compacto 5-3-2 y un equilibrado 4-4-2, adaptando la última línea según el poderío ofensivo que presente el rival de turno.

Bajo la conducción de Barbarez, Bosnia y Herzegovina prioriza el orden en campo propio, reduciendo al mínimo los espacios centrales para forzar al oponente a abrir el juego por las bandas. El repliegue coordinado y la concentración extrema para disputar las pelotas divididas son premisas fundamentales en su libreto de juego.

El recambio generacional propuesto por el entrenador busca amalgamar la experiencia internacional de sus pilares defensivos con la frescura de mediocampistas de buen pie. Este diseño colectivo apuesta con total decisión a lastimar mediante transiciones rápidas y a sacar el máximo provecho de las acciones de pelota parada.

Con Ermedin Demirović como figura, así juega Bosnia

El potente y movedizo delantero del Stuttgart de Alemania se ha consolidado como la principal referencia ofensiva, el abanderado del ataque y la máxima figura de la selección. Demirović aporta un despliegue físico extenuante en el frente de ataque, aguantando la pelota de espaldas para la llegada de los volantes y picando constantemente a los espacios.

Cuando el equipo logra conectarse con la peligrosidad de su atacante estrella, el circuito gana una enorme cuota de agresividad en los últimos metros de la cancha. Su notable capacidad para ganar los duelos aéreos y su efectividad dentro del área rival transforman los envíos largos en situaciones de peligro inminente.

El andamiaje diseñado por Barbarez encuentra en Demirović al receptor ideal para pivotear y habilitar a los extremos que llegan en velocidad desde el mediocampo. Su enorme regularidad en el fútbol europeo de élite le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para sostener el peso ofensivo en los pasajes más duros del partido.

Resultados en los Mundiales

2014: 20° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial