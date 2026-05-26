La oposición posterga la sesión por Adorni hasta el llamado a indagatoria

Tras el 3 a 0 que el oficialismo anotó la semana pasada en Diputados- con la aprobación de dos leyes y el bloqueo de la sesión promovida por la oposición- se aguardan semanas tranquilas en la Cámara Baja. La estrategia ahora es postergar el debate sobre la interpelación a Manuel Adorni para cuando la justicia lo convoque a prestar su declaración indagatoria.

El miércoles pasado el conglomerado opositor logró reunir 111 diputados versus los 131 que consiguieron el oficialismo y aliados para impedir la sesión que tenía la convocatoria al jefe de Gabinete como tema central. La tarea hacia adelante es, primero, sumar voluntades para llegar a las 129 para el quórum. “La votación de la semana pasada no refleja completamente el mapa de respaldo y defensas a Adorni porque había ausencias. Hay muchos que votan la interpelación si se vota y hay quórum pero no se sientan”, señala un diputado encargado de sumar voluntades.

Los temas propuestos incluyen proyectos para facilitar el desendeudamiento de las familias y la ampliación de licencias parentales, pero al no tener dictamen la convocatoria al recinto es para obligar a las comisiones pertinentes a darle inicialmente tratamiento. Lo mismo corre para la convocatoria a Adorni. “La izquierda pidió sumar un texto sobre el Servicio Meteorológico Nacional. No tenemos dictamen son todos emplazamientos”, reconocen.

Así las cosas, la sesión que iba a convocarse originalmente para esta semana será postergada hasta nuevo aviso. El objetivo es aguardar el.mejor momento y llegado el caso exponer a los partidos que se presten a defender el opaco crecimiento patrimonial del exvocero.

“Queremos mostrar la mayor contradicción entre los que le piden la renuncia en público y después lo bancan acá”, señalan. La semana pasada el apoyo vino de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, el MID y provinciales.

“Esta semana es corta , las presencias se dificultan porque muchos legisladores están en sus provincias. Evaluamos si convocar para la semana que viene o esperar el timing a la indagatoria que saldrá en dos semanas”, analizaba un opositor. “Con el llamado a indagatoria consumado tenés que explicar demasiado por qué lo defendes”, profundiza.

“Hoy el problema es el quórum pero del mismo modo cada vez se les tiene que hacer más difícil explicar por qué no se sientan. Nosotros buscamos una oportunidad para plantearlo con más fuerza incluso perdiendo”, se sincera el legislador.

Si bien la agenda política se concentra en la figura de Adorni, avanzar sobre el desendeudamiento familiar es parte de lo acordado con el peronismo. “Cuando buscas las firmas siempre te piden algo. Son todos temas importantes. Hay mucha angustia de muchos sectorea s por los créditos y tarjetas. El propio ministro de economía Luis Caputo le pide a los bancos que haga algo. Él no tiene la decisión política de resolverlo desde el Gobierno”, insiste un diputado.