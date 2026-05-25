Garcia Cuerva alertó por el "desmembramiento social" y pidió dejar de "arengar la división"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aprovechó el Tedeum del 25 de Mayo frente al presidente Javier Milei para lanzar un duro mensaje contra la violencia política, la polarización social y el deterioro de las condiciones de vida. Desde la Catedral Metropolitana, el jefe de la Iglesia porteña reclamó “curar las parálisis sociales” y cuestionó el clima de agresión que atraviesa a la Argentina. En varios momentos de su discurso pidió terminar con el odio y la persecución en las redes sociales.

Durante la ceremonia de la que participó Milei junto a miembros de su gabinete, García Cuerva advirtió que “ya no se pueden sostener sobre sus derechos” amplios sectores de la sociedad y llamó a terminar con “el sálvese quien pueda”, al que definió como “un individualismo cruel que rompe los vínculos de solidaridad”.

El arzobispo planteó que el país necesita reconstruir consensos básicos y enumeró “cuatro acuerdos fundamentales”: “bien común, diálogo, amistad social y esperanza”. En ese marco, pidió “basta de arengar la división social y la polarización porque nadie se salva solo”.

Las referencias al escenario político actual fueron constantes. García Cuerva sostuvo que “lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza del pueblo se anime al diálogo” y apuntó también contra la violencia digital y los discursos de odio. “Hay que dejar el terrorismo en las redes”, reclamó.

En otro tramo de la homilía habló de los “haters de hoy, sentados cómodamente frente a sus computadoras, haciendo terrorismo en las redes”, en una crítica que resonó fuerte en medio de las recurrentes confrontaciones públicas que atraviesan al oficialismo y a distintos sectores opositores, periodistas y dirigentes sociales.

El arzobispo también defendió a quienes trabajan en medio de la crisis social. “Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que quieren hacer algo por la patria, sin estridencias, sin cámaras, por un pueblo que no se resigna a vivir mal”, afirmó.

En uno de los pasajes más emotivos del discurso, García Cuerva se dirigió a quienes atraviesan situaciones de exclusión y pobreza: “Nuestras manos no descansarán hasta que te vean reposando sobre tus derechos. No te olvides de tu historia, de los héroes que te ayudaron a caminar”.

Además, cuestionó “la ostentación, el despilfarro y el derroche”, a los que calificó como “crueles y escandalosos”, en un contexto marcado por el ajuste económico y la caída del poder adquisitivo.

El mensaje del Tedeum volvió a colocar a la Iglesia en una posición crítica frente al clima social y político que atraviesa el país. Aunque evitó menciones directas al Gobierno, las referencias a la violencia discursiva, la desigualdad y la falta de diálogo quedaron inevitablemente asociadas al estilo de confrontación que domina buena parte de la escena pública desde la llegada de Milei a la presidencia.

Milei encabeza una reunión de Gabinete tras el Tedeum

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con sus ministros en Casa Rosada, tras participar de la ceremonia del Tedeum en la Catedral Metropolitana y en medio de la interna en Santiago Caputo y los primos Menem y la tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

El cónclave, previsto para antes del mediodía, significará otro espaldarazo del mandatario y de Karina Milei a Adorni en medio de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. A su vez, será otro intento para ordenar la interna que generó cruces entre las huestes del asesor Santiago Caputo y el sector del presidente de Diputados, Martín Menem, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem, apadrinados por Karina MIlei.

A esta interna se le agregó además la de Bullrich y Adorni, luego de que la senadora primero reclamara en los medios que el jefe de Gabinete presente lo antes posible su declaración jurada y posteriormente ella hiciera oficial la suya antes de tiempo para ejercer presión. En ese marco, se prevé la presencia de Bullrich en la reunión de Gabinete, como venía sucediendo pese a que la ex presidenta del PRO ya dejó de ser ministra y desarrolla su rol en la Cámara alta