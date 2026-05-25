En una transmisión de Radio Con Vos criticaron las acciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Durante una transmisión de Radio Con Vos, el consultor político Jaime Rolando Durán Barba, apuntó duramente contra las decisiones del jefe de Gabinete Manuel Adorni y aseguró: “Yo lo que creo es que hay una falla grave de Adorni. Sí es leal con el presidente, debió haber renunciado al otro día del escándalo”.

Además explicó: “La corrupción chiquita la entiende cualquiera. Este señor se compró una casa de US$200.000, pagó un pasaje de US$10.000 para un viaje a Aruba, eso lo entiende cualquiera y por eso hace tanto daño”.

Asimismo, el periodista agregó: “¿No es un poco arriesgado de parte del presidente el hecho de mantenerlo en el cargo por esta sospecha latente?”. A lo que la periodista que estaba sentada junto a él respondió: “Ahora por ejemplo los gastos de tarjeta. Son todas cosas muy palpables para la gente porque por ahí el caso Libra es difícil explicarlo porque por ahí la gente no tiene muy en claro todavía por lo menos qué son las criptomonedas y cómo funciona ese mercado, pero cuánto gasta Adorni con la tarjeta de crédito sí, sí cobra 3 millones y gasta 7 bueno, a la gente eso le queda carísimo”.

El caso sin fin de Manuel Adorni

El caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni comenzó con una polémica por el viaje oficial a Nueva York en el que su esposa iba con él en el avión presidencial. Ahora, se convirtió en la crisis más larga que presenta el gobierno de La Libertad Avanza.

Desde marzo hasta la actualidad, se siguen acumulando datos que difícilmente pasan desapercibidos para la audiencia. A las revelaciones periodísticas se suman los avances de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que incorporó nuevas líneas de análisis sobre movimientos patrimoniales y operaciones financieras, incluidas transacciones con criptomonedas bajo revisión.

