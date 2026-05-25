Tenía solo 52 años: dolor por la muerte de un actor muy querido.

La industria del entretenimiento internacional sufrió una nueva dolorosa pérdida. El talentoso actor Grizz Chapman, famoso en el mundo entero por su labor en la comedia 30 Rock, falleció a los 52 años de edad. La triste noticia fue confirmada por su compañero de elenco Kevin Brown a través de las redes sociales.

A lo largo de siete temporadas, el intérprete brilló en la pantalla chica bajo la piel de Grizz Griswold, el leal guardaespaldas del personaje de Tracy Jordan. La relación entre ambos trascendió la ficción, ya que su vínculo inició en la vida real en sus años como personal de seguridad en un club nocturno. Su colega le dedicó unas emotivas palabras en su perfil de Facebook para darle el último adiós a su gran amigo.

Su trayectoria

Más allá de su éxito televisivo, Grizz Chapman construyó una sólida trayectoria con participaciones en ficciones de enorme popularidad como Blue Bloods, The Blacklist y la película The Cobbler, junto a Adam Sandler. A pesar de su innegable talento, en reiteradas ocasiones expuso su frustración por los estereotipos de la industria debido a su imponente estatura de más de dos metros. "¿Por qué un tipo tan alto no tiene chances de interpretar a un doctor o a un maestro? Puedo llorar, puedo hacer esas cosas", reclamó en una vieja entrevista para la revista The Hollywood Reporter.

Tenía solo 52 años: dolor por la muerte de un actor muy querido.

Aunque las autoridades médicas todavía no revelaron las causas exactas del deceso, el actor padecía severos problemas renales desde hace un largo tiempo y recibió un trasplante de riñón en el año 2010. Incluso, su compromiso con la causa lo llevó a desempeñarse como vocero de la Fundación Nacional del Riñón en su país natal.