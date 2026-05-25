Robo de pasaporte retrasa a Abdulhamid mientras la selección saudí se dirige a EEUU

Imagen de archivo del jugador saudí Saud Abdulhamid durante un amistoso ante Corea del Sur en St James' Park, Newcastle, Reino Unido.

Por Ashraf Hamed ​Atta

25 mayo (Reuters) - El defensa saudí Saud Abdulhamid llegará con retraso a la concentración ‌de la selección ‌nacional de cara al Mundial, después de que le robaran el pasaporte durante un atraco en Ámsterdam, según informó el lunes la Federación Saudí de Fútbol (SAFF).

"La Federación Saudí de Fútbol desea ofrecer información oficial sobre ​el retraso en ⁠la llegada de Saud Abdulhamid a ‌la concentración de la selección nacional, ⁠mientras continúan los preparativos ⁠para la fase final previa a la Copa del Mundo de la FIFA 2026", declaró ⁠la SAFF en un comunicado.

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"El jugador no ​ha podido viajar hoy a ‌Riad como estaba previsto ‌después de que su vehículo privado fuera ⁠asaltado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia para celebrar su boda. El incidente ha supuesto la pérdida de ​objetos personales, ‌incluido su pasaporte", señaló.

La SAFF ha indicado que está colaborando con las autoridades para resolver el asunto.

"La Federación Saudí de Fútbol está coordinándose con ⁠el Ministerio de Deportes para hacer un seguimiento de la investigación y también está colaborando con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en Países Bajos para expedir los documentos necesarios que permitan al jugador incorporarse a la ‌concentración", añadió el comunicado.

Abdulhamid, que juega en el Lens francés cedido por el AS Roma italiano, ha sido incluido en la convocatoria preliminar de 30 jugadores del recién nombrado seleccionador ‌Georgios Donis.

La selección saudí ha viajado a Estados Unidos para realizar concentraciones de entrenamiento en Nueva ‌York y ⁠Texas, donde ultimará sus preparativos con partidos amistosos contra Ecuador, Puerto Rico ​y Senegal.

Arabia Saudita competirá en el Grupo H del Mundial junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

(Editado en español por Carlos Serrano)