Accidente fatal en San Vicente: una familia entera murió en un choque

Un siniestro vial le quitó la vida a cinco personas en la Ruta 6. (PH Policía de Buenos Aires)

Un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6 se cobró la vida de cinco integrantes de una misma familia, entre ellos dos menores de edad, en las cercanías de San Vicente. El trágico episodio sucedió cuando el automóvil Peugeot 207 blanco en el que se trasladaban las víctimas con dirección a Cañuelas fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok, transformándose en uno de los accidentes más graves registrados en la zona en el último tiempo.

Al mando de la camioneta circulaba un joven de 28 años, identificado por las autoridades como Leandro Panetta, quien logró sobrevivir al fuerte impacto. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad en el lugar del hecho, el conductor quedó inmediatamente detenido y enfrenta cargos ante la Justicia bajo la carátula de homicidio culposo.

La magnitud del impacto y la pérdida de toda la familia generaron una profunda consternación entre los habitantes de la comunidad de San Vicente. En el sector del choque trabajaron los peritos correspondientes para recabar las pruebas necesarias y determinar con precisión la mecánica de la colisión.

Quiénes eran las personas que perdieron la vida en este siniestro

En cuanto a la identidad de las personas que perdieron la vida en el siniestro, las autoridades policiales confirmaron que el automóvil era guiado por Serafina Benítez Cabañas, una mujer de 31 años que residía en la localidad de Guernica. En el asiento del acompañante se trasladaba quien sería su pareja, un joven de 29 años llamado Juan Aníbal López Rodríguez. La tercera víctima mayor de edad que viajaba en el habitáculo aún no pudo ser identificada de forma oficial por los investigadores judiciales.

Siniestro vial en San Vicente. (Ph El Diario Sur)

El trágico saldo del accidente también incluyó el fallecimiento de dos menores de edad que se encontraban en el asiento trasero: una nena de unos siete años y un bebé de pocos meses. Si bien la policía optó por resguardar los nombres de ambos niños por cuestiones legales, fuentes del caso señalaron que se trataba de los hijos de la pareja que iba al frente del rodado.

Qué sucede a nivel judicial

La instrucción judicial continúa abocada a esclarecer las causales detrás de la colisión. Por el momento, las autoridades no han aportado dictámenes periciales concluyentes respecto a los registros de velocidad, la presencia de alcohol en sangre o la comisión de maniobras temerarias, si bien la magnitud de la colisión generó diversas hipótesis dentro del equipo forense.

El imputado, identificado como Leandro Panetta -residente de la localidad de Quilmes y estudiante de nivel superior-, debió ser derivado a un centro médico de la zona tras presentar múltiples traumatismos, permaneciendo allí con debida consigna policial.