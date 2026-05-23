Al menos 90 muertos deja el peor accidente minero ocurrido en China en más de 16 años

Los equipos de rescate trabajan en el lugar tras una explosión de gas en la mina de carbón de Liushenyu, en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi

​Al menos 90 personas murieron en una explosión de gas en una mina de carbón de ‌la provincia de Shanxi, ‌en el norte de China, en lo que supone el accidente minero más mortífero del país desde al menos 2009.

La explosión de gas se produjo a última hora del viernes en la mina de carbón de Liushenyu, en el condado de Qinyuan, donde ​había 247 trabajadores ⁠de guardia bajo tierra, informó el medio estatal ‌Xinhua.

La mina es explotada por Shanxi Tongzhou ⁠Group Liushenyu Coal Industry, empresa ⁠fundada en 2010 y controlada por Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, según la base de datos empresarial Qichacha.

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Las ⁠operaciones de rescate continuaban y se estaba investigando ​la causa del accidente, según la ‌autoridad local de gestión de ‌emergencias de Qinyuan. Shanxi es el corazón de ⁠la minería del carbón en China.

El presidente Xi Jinping pidió a las autoridades que "no escatimen esfuerzos" en la atención a los heridos y en las ​operaciones de ‌búsqueda y rescate, al tiempo que ordenó una investigación exhaustiva de la causa del accidente y una rigurosa rendición de cuentas de conformidad con la ley, según Xinhua.

El primer ministro ⁠Li Qiang pidió que se divulgara la información de forma oportuna y precisa y que se exigieran responsabilidades de manera rigurosa.

China ha reducido significativamente las muertes en las minas de carbón —a menudo causadas por explosiones de gas o inundaciones— desde principios de la década de 2000 mediante ‌regulaciones más estrictas y prácticas más seguras.

En 2009, una explosión de carbón y gas en la provincia de Heilongjiang causó la muerte de 108 personas y dejó 133 heridos.

Los directivos de la empresa responsable de la ‌mina han sido detenidos, informó Xinhua.

Las autoridades provinciales de Shanxi han enviado al lugar siete equipos de rescate y ‌médicos, con un ⁠total de 755 efectivos, informó la oficina de gestión de emergencias de Qinyuan.

Con información de Reuters