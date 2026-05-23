De qué cuadro es el "Pollo" Vignolo: por quién hincha el periodista

Sebastián Vignolo en ESPN.

Sebastián “Pollo” Vignolo es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de la Argentina. Con una extensa trayectoria en radio y televisión, el conductor de ESPN suele convertirse en tendencia por sus relatos, opiniones y también por algunas situaciones curiosas que ocurren al aire. Entre los temas que más despiertan interés entre los fanáticos del fútbol aparece una pregunta recurrente: ¿de qué cuadro es hincha el Pollo Vignolo?

A lo largo de los años, el relator evitó profundizar demasiado sobre sus simpatías futboleras, aunque en más de una ocasión dejó pistas que alimentaron el debate en redes sociales. Cada comentario, gesto o acto fallido es analizado por los usuarios, especialmente cuando habla de equipos grandes del fútbol argentino. Por eso, cualquier frase fuera de lugar rápidamente se viraliza y genera repercusiones.

De qué cuadro es hincha el "Pollo" Vignolo

Sin embargo, el propio Sebastián Vignolo reconoció en distintas oportunidades que es hincha de All Boys. El periodista mantiene un fuerte vínculo con el club de Floresta y suele seguir de cerca la actualidad del equipo. Incluso, cuando All Boys quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional en 2024, el conductor expresó públicamente su enojo en redes sociales y dejó en claro su fanatismo por el “Albo”. En aquel momento escribió un mensaje cargado de bronca por el arbitraje y volvió a demostrar su cercanía emocional con el club.

Por qué muchos hinchas sospechan que el Pollo Vignolo también es hincha de Boca

A pesar de eso, muchos hinchas siguen convencidos de que el conductor simpatiza con Boca Juniors. Las sospechas crecieron especialmente luego de un episodio ocurrido durante una emisión de F90, el programa que conduce por ESPN. Mientras analizaba la definición de la Copa de la Liga, Vignolo habló sobre el partido pendiente entre Boca y Estudiantes y lanzó una frase que rápidamente se hizo viral: “¿Está confirmado que jugamos con Estudiantes?”. El comentario fue interpretado por muchos usuarios como un acto fallido que evidenciaba una supuesta simpatía por el Xeneize.

El Pollo en Qatar 2022.

Tras ese momento, las redes sociales explotaron con memes y comentarios de hinchas que aseguraban que el periodista “se había deschavado solo”. Aunque intentó corregirse inmediatamente y continuó con el análisis futbolístico, la frase quedó instalada y volvió a alimentar una teoría que circula desde hace años. De hecho, no fue la única vez que Vignolo quedó en el centro de este tipo de debates. En 2022 también había sido tendencia por otra expresión al hablar del presente de Boca, cuando utilizó la frase “nos fue muy bien”, algo que muchos interpretaron como otra señal de identificación con el club de la Ribera.

Y en un que relató en 2020 también dio una muestra de su pasión por el "Xeneize" cuando gritó muy efusivamente el título que Boca ganó en marzo de 2020 gracias al gol de Carlos Tevez . Más allá de las especulaciones, el Pollo Vignolo siempre sostuvo que es hincha de All Boys. Sin embargo, su cercanía mediática con Boca y algunos comentarios al aire continúan generando dudas y bromas entre los fanáticos del fútbol argentino.