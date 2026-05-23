El gobierno de Javier Milei confirmó que el Presidente participará del tradicional Tedeum por el 25 de mayo el próximo lunes por la mañana. Lo hará junto a su gabinete de ministros y todavía hay incertidumbre acerca de si la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumará a la histórica misa, que volverá a presidir el arzobispo arzobispo Jorge García Cuerva. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei participará del Tedeum en la Catedral y Villarruel duda
Mientras se confirmó que el Presidente participará del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral metropolitana junto a sus ministros, la vicepresidenta Villarruel duda en sumarse.
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Milei irá al Tedeum, Villarruel todavía es una incógnita
Javier Milei participará del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral metropolitana, mientras Victoria Villarruel todavía duda si se sumará a la misa que presidirá el arzobispo Jorge García Cuerva.
Antes de las 10 de la mañana, el Presidente se reunirá con sus ministros en la Casa Rosada para la tradicional chocolateada y luego irán caminando juntos hacia la Catedral porteña, donde García Cuerva oficiará la misa por el 25 de mayo.
Por el momento, Villarruel todavía duda si irá o no, y lo decidirá a último momento. Según reveló Jonathan Heguier en El Destape, la vicepresidenta prefiere evitar la foto que se daría con Milei, Karina y Adorni en caso de asistir al Tedeum.
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La hermana del Presidente retrocedió en su idea de borrar de las reuniones de Gabinete a "Pato" en medio del avance de la senadora. Por su parte, Menem se siente ganador de la interna. Y los detalles de la ceremonia que espera el Gobierno en la Catedral.
Patricia Bullrich contraatacó tras la novedad revelada por El Destape de que había malestar de Karina Milei por sus filtraciones en las reuniones de Gabinete y que había sido prohibido su ingreso a las mismas. Primero presentaron ella y sus diputados las declaraciones juradas personales, en un mensaje a Manuel Adorni. Y después le sacó un funcionario clave suyo a la neokarinista Alejandra Monteoliva del Ministerio de Seguridad.
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Jonatan Viale contó lo que "no se le perdona" a Javier Milei
Jonatan Viale habló en vivo sobre los escándalos que rodean a Javier Milei y le dejó una advertencia.
Jonatan Viale habló sobre lo que "no se le perdona" a Milei.
El gobierno de Javier Milei está inmerso en cada vez más escándalos, algo que le generó una notable crisis política: el espacio de La Libertad Avanza se resquebraja cada vez más y los frentes son más palpables que nunca. A esto se llegó no solo con internas sobre la manera idónea de llevar los rumbos del país, sino también por lo ocurrido con Manuel Adorni; el caso de "Periodista Rufus" que enfrenta a Martín Menem con Luis Caputo y los audios filtrados del Presidente con una confidente, que intercala contenido fogoso e información sensible que compromete a la seguridad nacional.
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Confirman que Novelli escribió el pacto millonario por el apoyo de Milei a $LIBRA
Un peritaje de la DATIP a pedido del fiscal Eduardo Taiano confirmó que el trader Mauricio Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto que refiere a un acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Milei apoye el lanzamiento del token $LIBRA.
Un peritaje oficial confirmó en el marco de la causa $LIBRA que el trader Mauricio Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei apoye el lanzamiento del criptoactivo. La imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado. Lo que no se pudo comprobar en el análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) es si el intermediario de la criptoestafa pudo enviarle ese texto a alguien. Todo indica que el destinatario del mensaje sobre el acuerdo era Hayden Davis, el creador del token del escándalo.
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Del Estado mínimo al Gran Hermano: el Gemelo Digital de Milei
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Macri volvió a cuestionar al "enemigo interno" en el Gobierno: "El barco se hunde"
En el marco de la gira "Próximo Paso" del PRO en Mendoza, el ex presidente cuestionó, en tono de metáfora, a los que no le quieren decir al capitán que hay problemas porque alertó que, al final, "el barco se hunde", en un tiro por elevación a la interna del gobierno de Javier Milei.
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