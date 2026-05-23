Javier Milei participará del Tedeum en la Catedral y Villarruel duda

Javier Milei participará del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral metropolitana, mientras Victoria Villarruel todavía duda si se sumará a la misa que presidirá el arzobispo Jorge García Cuerva.

Antes de las 10 de la mañana, el Presidente se reunirá con sus ministros en la Casa Rosada para la tradicional chocolateada y luego irán caminando juntos hacia la Catedral porteña, donde García Cuerva oficiará la misa por el 25 de mayo.

Por el momento, Villarruel todavía duda si irá o no, y lo decidirá a último momento. Según reveló Jonathan Heguier en El Destape, la vicepresidenta prefiere evitar la foto que se daría con Milei, Karina y Adorni en caso de asistir al Tedeum.