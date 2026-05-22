Milei refuerza su vínculo con el agro en medio del caos por la interna libertaria

El presiente Javier Milei buscó enviar señales a distintos sectores de la economía para captar dólares mientras sostiene el ajuste fiscal. Para eso anunció una nueva baja de retenciones que incluye reducciones para trigo, cebada y soja, además de la eliminación al 0% para los sectores automotriz y petroquímico hasta julio de 2027. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina. El intento de desahogo financiero del Gobierno se produce en medio de internas entre distintos sectores del oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscó bajar el tono del conflicto tras el escándalo por una cuenta troll atribuida a su entorno. “Esto se resuelve en el vestuario, no a cielo abierto”, afirmó en medio de las tensiones internas que sacuden al mundo libertario. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.