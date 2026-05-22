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Milei refuerza su vínculo con el agro en medio del caos por la interna libertaria

En VIVO - Actualizado hace 28 minutos

El Presidente respaldó del sector agroexportador mientras recrudece la interna en La Libertad Avanza. En paralelo, el FMI aprobó otro auxilio financiero para la Argentina.

El presiente Javier Milei buscó enviar señales a distintos sectores de la economía para captar dólares mientras sostiene el ajuste fiscal. Para eso anunció una nueva baja de retenciones que incluye reducciones para trigo, cebada y soja, además de la eliminación al 0% para los sectores automotriz y petroquímico hasta julio de 2027. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina. El intento de desahogo financiero del Gobierno se produce en medio de internas entre distintos sectores del oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscó bajar el tono del conflicto tras el escándalo por una cuenta troll atribuida a su entorno. “Esto se resuelve en el vestuario, no a cielo abierto”, afirmó en medio de las tensiones internas que sacuden al mundo libertario. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

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Apagón en el CABA: se incendió una subestación y cortaron el servicio

Al menos 70 mil familias fueron afectadas por el corte. Tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego.

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Hace 1 hora

“Momento delicado”: figura de Telefe habló del impacto del gobierno de Milei

En medio de su éxito en Cannes y con su gran pasado en Telefe, este artista argentino habló a corazón abierto sobre el gobierno de Javier Milei. 

Todos se animan a criticar a Milei.

En medio de un contexto cada vez más caliente, una figura de Telefe decidió romper el silencio y hablar sin filtro sobre el impacto del gobierno de Javier Milei. Y sus palabras no pasaron desapercibidas.

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Hace 1 hora

El trauma de Milei: quiere eliminar el debate presidencial

La modificación es parte de la reforma electoral que el Gobierno envió al Congreso. El oficialismo todavía no tiene los votos, pero las divisiones en el peronismo abren la posibilidad a un escenario más favorable para La Libertad Avanza.

Javier Milei parece no haber superado, pese a todo, el momento traumático que vivió en el último debate presidencial, cuando Sergio Massa lo acorraló con preguntas sobre su programa de gobierno. Fue una semana antes de que el libertario ganara el balotaje por 12 puntos de diferencia. El proyecto de reforma electoral que el Presidente envió al Congreso propone una modificación que pasó bajo el radar: la eliminación del debate presidencial obligatorio

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Hace 1 hora

El ajuste de Milei golpea a la Provincia y hay planteos sobre la coparticipación

Un informe de CEPA dio cuenta de las consecuencias del ajuste en la provincia de Buenos Aires en cuanto a desempleo, caída del poder adquisitivo y precarización laboral. Hay intendentes que plantean que la PBA debería abandonar el régimen.

Los indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% de la población del país, muestran los efectos de los dos años y medio de ajuste impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, que no dan señales de un cambio de rumbo. Hasta febrero se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses y la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos por encima del promedio nacional. Los salarios también evolucionaron peor que en el resto del país, mientras que los recursos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real en el primer cuatrimestre de 2026. En ese contexto, crecieron los reclamos de los intendentes bonaerenses: el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la Provincia debería abandonar el régimen de coparticipación, una idea que ya había planteado Jorge Ferraresi, de Avellaneda.

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Hace 11 horas

Un informe reveló que los universitarios llevan 18 meses consecutivos de pérdida salarial

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional volvió a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

 

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Hace 12 horas

Milei anunció una baja de retenciones de 2% para el trigo y la cebada

El Presidente precisó que su intención es hacer lo mismo, a partir del año que viene y “según venga la recaudación”, con la soja desde enero hasta 2028. Y continuar bajando "entre un cuarto de punto y medio punto por mes".

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Hace 12 horas

Navegación, medicamentos e inmobiliarias: las desregulaciones que prepara Sturzenneger

Tras la aprobación de la ley de Hojarasca y en medio de las convulsiones internas del gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado prepara un mini paquete legislativo que eliminan leyes que regulan actividades comerciales. Cuáles son.

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Hace 12 horas

El Gobierno volvió a manotear dólares del BCRA para pagar deuda

En una operación contable, transfirió 1683 millones de dólares de las reservas del Banco Central a la cuenta del Tesoro nacional, desde la que después realizará los pagos del servicio de la deuda. Como no logró acumular los dólares con la emisión de nueva deuda, tuvo que volver a utilizar las reservas internacionales.

El Gobierno volvió a manotear dólares del BCRA para pagar deuda.

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Hace 12 horas

Un 84% de los empresarios de supers y autoservicios mayoristas no ven salida a la crisis

Además, el 57% de los supermercados mayoristas consultados por el Indec sostuvo que los problemas de "demanda" limitan la capacidad de aumentar la actividad comercial del sector. Durante abril también empeoró el acceso al crédito. 

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Hace 12 horas

En medio de la interna, renunció un funcionario que responde a Bullrich

En medio de las tensiones internas del oficialismo, Federico Angelini dejó de ser subsecretario de Intervención Federal, según fue confirmado a El Destape.

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Hace 13 horas

Los audios de Milei llegaron a Tribunales: denunciaron al Presidente

El comunicador Santiago Cúneo denunció que, según una supuesta filtración de audios, el Presidente dio acceso a su ex pareja Yuyito González y a otra mujer a información personal que puede poner en riesgo su integridad física. 

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Hace 13 horas

Récords engañosos: exportadores señalan que están estancados y que el sector no crece

Solo cinco productos representan el 59% del total exportado. El estancamiento se traduce además en concentración.  "Si no hay más empresas que exportan tampoco hay más empleo”, aseguran desde ese sector.

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Hace 15 horas

Tercera semana de mayo: los alimentos tuvieron el mayor aumento desde diciembre 2023

El relevamiento de la consultora LCG registró un aumento de 2,6% en alimentos y bebidas respecto de la semana previa, mientras que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se mantuvo en 2,7%.

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Hace 15 horas

Zona Fría: cómo votaron los diputados de Santa Cruz el proyecto de Milei

La Cámara baja le dio media sanción a la iniciativa oficialista de quitarle los descuentos automáticos a 3,2 millones de hogares. En la votación general, tres legisladores de Santa Cruz rechazaron la iniciativa y dos acompañaron al oficialismo.

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Hace 15 horas

La actividad creció en marzo, impulsada por agro y sectores con bajo impacto en empleo

El repunte estuvo sostenido por agro, minería y pesca, mientras continúan las caídas en ramas industriales vinculadas al mercado interno y con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. La industria sigue sin una mejora homogénea. 

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