Todos se animan a criticar a Milei.

En medio de un contexto cada vez más caliente, una figura de Telefe decidió romper el silencio y hablar sin filtro sobre el impacto del gobierno de Javier Milei. Y sus palabras no pasaron desapercibidas.

¿Quién es la figura que habló sobre el gobierno de Milei?

El protagonista es Leonardo Sbaraglia, quien se encuentra en el Festival de Cannes presentando la película “Amarga Navidad”, dirigida por Pedro Almodóvar. En medio de ese contexto internacional, el actor puso el foco en la realidad local.

Leonardo Sbaraglia opinó de la situación del país.

Durante una charla con María O'Donnell en Urbana Play, Sbaraglia no esquivó el tema y dejó una definición que resonó fuerte. El actor no ocultó su ideología política y ahora opinó del recote a la cultura que hace el gobierno de Milei.

¿Qué dijo Sbaraglia sobre el presente del país?

“Es un momento delicado, difícil”, lanzó, en referencia directa a la situación que atraviesa la cultura en Argentina. Una frase que, aunque breve, sintetizó el clima que se vive en el sector.

Pero no se quedó ahí. El actor profundizó su análisis y comparó la realidad local con lo que sucede en España, donde, según explicó, el apoyo estatal al cine sigue siendo clave.

En ese sentido, marcó una diferencia que dejó en evidencia la preocupación. Señaló que en Cannes hubo varias producciones españolas, mientras que la presencia argentina fue prácticamente nula.

Para Sbaraglia, esto no es casual. “Se está notando”, remarcó, dejando en claro que las políticas actuales tienen un impacto concreto en la industria.

Además, defendió la importancia de las ayudas culturales, sobre todo para el cine de autor. “Es el que no depende del mercado y necesita una vidriera”, explicó, poniendo el foco en un tipo de producción que suele quedar relegado sin apoyo.

Sus declaraciones llegan en un momento donde el debate por el financiamiento de la cultura está más vigente que nunca, con posturas enfrentadas dentro y fuera del gobierno.

Así, desde uno de los escenarios más importantes del cine mundial, Sbaraglia eligió hablar de la realidad argentina. Y con pocas palabras, dejó un mensaje claro. Porque cuando una figura de ese nivel dice que es un “momento delicado”, el ruido trasciende fronteras.