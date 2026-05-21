Cómo es el Lumen Field de Seattle, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los estadios que se destaca del resto es el Lumen Field Stadium de Seattle, que será el terreno de seis partidos de la Copa del Mundo.

Así es el Lumen Field Stadium, una de las sedes de Estados Unidos para el Mundial 2026

Ubicado en Seattle, Washington, el Lumen Field Stadium es uno de los estadios más singulares de EE. UU., ya que cuenta con una forma de herradura que permite ver al horizonte de la ciudad y cuenta con una capacidad para 72.000 espectadores, en su configuración ampliada.

El Lumen Field de Seattle cuenta con una capacidad de 72.000 personas en su versión ampliada

Durante el Mundial 2026, en la cancha se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final.

El estadio es hogar de Seattle Sounders de la MLS y el Seattle Seahawks de la NFL. Una de sus cualidades más llamativas es que alcanzó dos veces el récord Guinness al consolidarse como el estadio al aire libre más ruidoso, con mediciones que superaron los 130 decibeles durante partidos de NFL.

Además de ser uno de los más imponentes de Estados Unidos, el estadio cuenta con tecnología de iluminación LED, conectividad Wi-Fi de alta capacidad y un sistema de sonido que mejora su acústica.

Si bien ahora regresa a tomar notoriedad por el Mundial 2026, el estadio fue conocido por los argentinos cuando fue la sede de los encuentros de River en el Mundial de Clubes 2025.

Qué partidos se van a jugar en el Lumen Field Stadium

Fase de grupos

Lunes 15 de junio: Bélgica vs. Egipto - Grupo G.

- Grupo G. Viernes 19 de junio: Estados Unidos vs. Australia -Grupo D.

-Grupo D. Miércoles 24 de junio: Qatar vs. Bosnia -Grupo B.

-Grupo B. Viernes 26 de junio: Egipto vs. Irán -Grupo G.

Dieciseisavos de final

Miércoles 1 de julio: 1° Grupo G vs. 3° Grupo A, E, H, I ó J

Octavos de final

Lunes 6 de julio: Ganador Partido 81 v Ganador - Partido 82

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