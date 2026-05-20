Dos petroleros abandonan Ormuz mientras Trump y Vance son optimistas sobre un acuerdo con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Barcos y embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

​Dos petroleros chinos cargados de petróleo salieron el miércoles del estrecho de Ormuz, según datos de tráfico marítimo, lo que ha avivado las esperanzas de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pueda resolverse pronto, tras los comentarios positivos del presidente ‌estadounidense y su vicepresidente.

El presidente Donald Trump dijo el ‌martes que la guerra terminaría "muy pronto", mientras que el vicepresidente J. D. Vance se mostró optimista sobre los avances en las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

"Estamos en una situación bastante buena", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

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Trump hizo estas declaraciones un día después de afirmar que había suspendido la reanudación prevista de las hostilidades tras una nueva propuesta de Teherán para poner fin al conflicto.

"Estaba a una hora de tomar la decisión de actuar hoy", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el martes.

Los líderes iraníes están suplicando un acuerdo, dijo, y añadió que EEUU volvería a atacar en los próximos días si no ​se llegaba a un acuerdo.

Estados Unidos lleva ⁠casi tres meses intentando poner fin a la guerra que inició con Israel. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones durante el conflicto ‌que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Teherán y, de igual modo, ha amenazado con lanzar fuertes ataques ⁠contra Irán si no se llegaba a un acuerdo.

El presidente de EEUU se ⁠encuentra bajo una intensa presión política interna para alcanzar un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y otras materias primas. Los precios de la gasolina siguen siendo elevados y la popularidad de Trump se ha desplomado con las ⁠elecciones al Congreso en noviembre.

El conflicto ha provocado la peor interrupción de la historia en el suministro energético mundial, impidiendo que ​cientos de petroleros salgan del golfo Pérsico y dañando las instalaciones energéticas y marítimas de toda ‌la región.

Dos buques chinos, entre un puñado de superpetroleros que transportaban ‌crudo iraquí y que salieron del golfo Pérsico este mes, atravesaron el estrecho con unos 4 millones de barriles de crudo, según ⁠datos de LSEG y Kpler.

Los precios del petróleo bajaban ante las señales positivas procedentes de la Casa Blanca y del golfo Pérsico, y el crudo Brent caía hasta los 110,16 dólares por barril, antes de recuperar gran parte de sus pérdidas.

"Los inversionistas están ansiosos por evaluar si Washington y Teherán pueden realmente encontrar un terreno común y alcanzar un acuerdo de paz, con la postura de EEUU cambiando a diario", dijo Toshitaka Tazawa, analista ​de Fujitomi Securities.

DIFICULTADES EN ‌LAS NEGOCIACIONES

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance reconoció las dificultades para negociar con una dirección iraní fracturada. "A veces no está del todo claro cuál es la posición negociadora del equipo", dijo, por lo que EEUU está tratando de dejar claras sus propias líneas rojas.

También señaló que uno de los objetivos de la política de Trump es evitar que se extienda una carrera armamentística nuclear en la región.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de ⁠seguridad nacional del Parlamento iraní, dijo en la red social X que la suspensión del ataque por parte de Trump se debió a la constatación de que cualquier acción contra Irán supondría "enfrentarse a una respuesta militar decisiva".

Medios estatales iraníes afirmaron que la última propuesta de paz de Teherán implica el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, la salida de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán y reparaciones por la destrucción causada por los ataques estadounidenses e israelíes.

Teherán también solicitó el levantamiento de las sanciones, la liberación de los fondos congelados y el fin del bloqueo marítimo estadounidense, según el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, citado por la agencia de noticias IRNA.

Los términos descritos en las informaciones iraníes parecían apenas ‌modificados con respecto a la oferta anterior de Irán, que Trump rechazó la semana pasada calificándola de "basura".

EL ALTO EL FUEGO SE MANTENÍA EN SU MAYOR PARTE

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron a miles de personas en Irán antes de que se suspendieran en un alto el fuego a principios de abril. Israel ha matado a miles más y ha expulsado a cientos de miles de sus hogares en Líbano, país que invadió en persecución de la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

Los ataques iraníes contra Israel y los países vecinos del golfo Pérsico han causado la muerte de decenas ‌de personas.

El alto el fuego con Irán se ha mantenido en su mayor parte, aunque últimamente se han lanzado drones desde Irak hacia países del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita y Kuwait, aparentemente por parte de Irán y sus aliados.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaron que iniciaron la ‌guerra para frenar el apoyo de ⁠Irán a las milicias regionales, desmantelar su programa nuclear, destruir su capacidad de misiles y crear las condiciones para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes.

Pero la guerra aún no ha privado a Irán de sus reservas de ​uranio enriquecido casi apto para armas, ni de su capacidad para amenazar a sus vecinos con misiles, drones y milicias aliadas.

El liderazgo clerical de la República Islámica, que se había enfrentado a un levantamiento masivo a principios de año, resistió el ataque de la superpotencia sin que se observaran señales de una oposición organizada.

Con información de Reuters