Boca Juniors iguala con Cruzeiro en la Libertadores; golea Rosario Central

Boca Juniors igualó el martes 1-1 con Cruzeiro y quedó obligado a ganar en la última fecha de su grupo para avanzar a los octavos de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central. "Generamos por todos lados y no pudimos encontrar ese gol. Me calienta, esa es la verdad. Le pido a la gente que confíe", dijo el uruguayo Miguel Merentiel a la televisión local. Con el empate en el Grupo D, Cruzeiro se ubicó líder con ocho puntos y Boca quedó segundo con siete, a la espera del partido que el jueves disputarán Universidad Católica y Barcelona, que tienen siete y tres unidades, respectivamente. En la última jornada, que se jugará la próxima semana, el popular conjunto sudamericano será local ante la Católica. En el partido disputado en el estadio la Bombonera ante 57.000 aficionados, Boca abrió el marcador a los 14 minutos a través de Merentiel tras un tiro libre del capitán Leandro Paredes. En el segundo tiempo, Cruzeiro llegó a la igualdad a los 53 minutos por intermedio de un potente remate de Fagner. El conjunto brasileño quedó con un hombre menos a los 67 por la expulsión de Gerson debido a una fuerte infracción sobre Paredes. "Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, los primeros diez del segundo dejamos de presionar y eso les dio confianza a ellos, y en este tipo de partidos lo pagás caro", indicó Paredes. En el Grupo H, Rosario Central goleó 4-0 como local a Universidad Central en el estadio Gigante de Arroyito con goles de Alejo Véliz, el chileno Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben. El conjunto argentino mantuvo el liderato con 13 puntos en la tabla de posiciones, producto de cuatro victorias y un empate. Por su parte, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense venció 2-1 como local a Bolívar gracias a los tantos del argentino Luciano Acosta y John Kennedy. El único gol del equipo boliviano lo convirtió Carlos Melgar. En otros partidos del martes, Mirassol clasificó a octavos al superar 2-1 a Always Ready en el Grupo G, mientras que Coquimbo goleó 3-0 a Tolima en el Grupo B y Santa Fe venció 2-1 a Platense en el Grupo E.
Con información de Reuters