Boca Juniors iguala con Cruzeiro en la Libertadores; golea Rosario Central

Hinchas de Boca Juniors celebran después de que Miguel Merentiel marca un gol que luego fue anulado en el estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

​Boca Juniors igualó el martes 1-1 con Cruzeiro y quedó obligado a ganar en la última fecha ‌de su grupo para ‌avanzar a los octavos de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central. "Generamos por todos lados y no pudimos encontrar ese gol. Me calienta, esa es la verdad. Le pido a la gente que confíe", dijo el uruguayo Miguel Merentiel a ​la televisión local. Con ⁠el empate en el Grupo D, Cruzeiro se ubicó ‌líder con ocho puntos y Boca quedó segundo ⁠con siete, a la espera del ⁠partido que el jueves disputarán Universidad Católica y Barcelona, que tienen siete y tres unidades, respectivamente. En la última jornada, que ⁠se jugará la próxima semana, el popular conjunto sudamericano ​será local ante la Católica. En el partido ‌disputado en el estadio la ‌Bombonera ante 57.000 aficionados, Boca abrió el marcador a ⁠los 14 minutos a través de Merentiel tras un tiro libre del capitán Leandro Paredes. En el segundo tiempo, Cruzeiro llegó a la igualdad a los 53 minutos por ​intermedio de ‌un potente remate de Fagner. El conjunto brasileño quedó con un hombre menos a los 67 por la expulsión de Gerson debido a una fuerte infracción sobre Paredes. "Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, ⁠los primeros diez del segundo dejamos de presionar y eso les dio confianza a ellos, y en este tipo de partidos lo pagás caro", indicó Paredes. En el Grupo H, Rosario Central goleó 4-0 como local a Universidad Central en el estadio Gigante de Arroyito con goles de Alejo Véliz, el chileno Vicente Pizarro, ‌Ángel Di María y Marco Ruben. El conjunto argentino mantuvo el liderato con 13 puntos en la tabla de posiciones, producto de cuatro victorias y un empate. Por su parte, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense venció 2-1 como ‌local a Bolívar gracias a los tantos del argentino Luciano Acosta y John Kennedy. El único gol del equipo boliviano lo convirtió Carlos ‌Melgar. En otros partidos ⁠del martes, Mirassol clasificó a octavos al superar 2-1 a Always Ready en el Grupo G, ​mientras que Coquimbo goleó 3-0 a Tolima en el Grupo B y Santa Fe venció 2-1 a Platense en el Grupo E.

Con información de Reuters