Cómo es el Hard Rock Stadium de Miami, sede del Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de Miami es una de las sedes del Mundial 2026. Si bien no se encuentra entre los más grandes, se trata de uno de los estadios históricos de Estados Unidos donde se jugarán siete partidos de la Copa del Mundo; entre ellos, se disputará el tercer puesto.

Así es el Hard Rock Stadium de Miami: una de las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.

Ubicado en el Miami Gardens, Florida, el Hard Rock Stadium es uno de los más icónicos de Norteamérica. Fue inaugurado en agosto de 1987 y tiene capacidad para 65.326 espectadores. Durante el Mundial 2026 se le llamará estadio de Miami o Miami Stadium por normas de patrocinio de la FIFA.

Entre sus características principales se destaca su avanzada tecnología, que busca brindar una experiencia más cómoda a los hinchas:

Asientos con canopy : durante su última renovación, el estadio sumó un canopy que protege cerca del 90% de los asientos , resguardando al público del sol o diferentes inclemencias del clima . Esta cubierta no solo mejora el confort, sino que también optimiza la acústica del recinto.



: durante su última renovación, el estadio sumó un canopy que protege cerca del , . Esta cubierta no solo mejora el confort, sino que también optimiza la acústica del recinto. Pantallas de última generación y visión periférica: el estadio cuenta con cuatro pantallas de 4K ubicadas en cada esquina , además de cintas LED y paneles distribuidos por todo el recinto. También tiene más de 2000 monitores planos para que el público no se pierda lo que ocurre dentro de la cancha, sin importar su ubicación.

el estadio cuenta con , además de cintas LED y paneles distribuidos por todo el recinto. También tiene más de para que el público no se pierda lo que ocurre dentro de la cancha, sin importar su ubicación. Red eléctrica de última generación: para soportar la gran demanda tecnológica, el recinto incorporó una Digital Electricity, un sistema de bajo voltaje ideal para distribuir energía a los sistemas de comunicación, iluminación y señalización sin grandes pérdidas ni riesgos.

El Hard Rock es la casa de los Miami Dolphins de la National Football League (NFL) y ha sido sede de grandes eventos deportivos, entre ellos, seis Super Bowls, dos ediciones de la Serie Mundial de béisbol y partidos de tenis del Miami Open. También supo ser la pista de carreras de Fórmula 1 y de diferentes eventos artísticos.

Uno por uno, todos los partidos que se juegan en el Hard Rock Stadium de Miami

Zona de grupos

15 de junio : Arabia Saudita vs. Uruguay - Grupo H

: Arabia Saudita vs. Uruguay - Grupo H 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H

Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H 24 de junio : Escocia vs. Brasil - Grupo C

: Escocia vs. Brasil - Grupo C 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Grupo K

Dieciseisavos de final

3 de julio: 1° Grupo J vs. 2° Grupo H

Cuartos de final

11 de julio: ganador partido 91 vs. Ganador partido 92

Final del bronce

18 de julio: será el partido por el tercer puesto, se enfrentarán el perdedor del partido 101 vs. el perdedor del partido 102.

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