Revelaron el extenso y oscuro prontuario del hombre acusado de golpear al adolescente que murió en Chascomús

La trágica muerte del adolescente en Chascomús sumó un elemento estremecedor: el agresor tiene un extenso prontuario que incluye una causa por abuso sexual con acceso carnal iniciada en 2023, además de expedientes por violencia familiar, lesiones y daños que se remontan a 2009.

El hombre, identificado como Leandro Edgardo Marzzellino (50), vive a pocos metros del lugar del accidente. Según fuentes oficiales, en abril de 2024 se inició otra causa por daño y lesiones leves.

Su historial incluye un episodio de violencia familiar del 6 de abril de 2009 (intervino la Comisaría de Chascomús y el Juzgado de Paz local) y otro proceso por daños y lesiones leves, del 27 de marzo de 2009 ante la UFI N°1 de Dolores. En junio de 2010, otro legajo por los mismos delitos.

El abogado de la familia de Kevin, José Arnaldo Equiza, reveló que Marzzellino “hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por abuso sexual”, pero que “no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia”.

La golpiza que conmocionó a todos

El accidente ocurrió el martes pasado en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana. Un Ford Ka conducido por una joven de 25 años (identificada como M.A.S.) chocó contra una Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro menor de 17 años (S.M., quien manejaba la moto y permanece en estado crítico).

La moto tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

Mientras Kevin Martinez yacía en el piso siendo asistido por médicos y policías, Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo salvajemente en la cabeza. Un video aportado por la familia muestra la violencia del ataque.

Kevin fue trasladado al Sanatorio Franchín de Almagro, donde murió el jueves pasado.

La autopsia y la incógnita central

El informe preliminar de la autopsia practicada en la Morgue Judicial de la Nación determinó como causa de muerte “politraumatismos” y “hemorragia interna” , pero no pudo establecer si las lesiones fatales fueron producto del choque o de la golpiza.

Por ahora, la única imputada en la causa (a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja) es la conductora del Ford Ka, acusada de homicidio culposo. Marzzellino no fue imputado ni detenido. La familia de Kevin marchó por las calles de Chascomús para pedir justicia y cuestionó la falta de intervención de los policías que estaban en el lugar.

Los investigadores analizan una filmación previa al choque. Según fuentes del caso, el video no registró el impacto, pero muestra al Ford Ka circulando a baja velocidad una cuadra antes, sin indicios de que estuviera persiguiendo a los adolescentes. También se observa que los dos jóvenes iban sin casco.

La pericia accidentológica aún no está terminada. La Justicia espera ese informe para reconstruir con precisión la mecánica del choque.