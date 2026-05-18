Mercedes busca comprar Alpine: la queja de McLaren por la posibilidad de otro "equipo satélite" en la Fórmula 1

Alpine corre el riesgo de convertirse en filial de Mercedes.

Durante su año debut en la Fórmula 1, Red Bull aprovechó la salida de Minardi para comprar sus instalaciones y formar Toro Rosso, el segundo equipo de la marca de las bebidas energéticas. El hecho de que una misma compañía posea dos escuderías ha sido un tema de discusión desde entonces, pero la sede de Faenza se mantuvo como un centro de formación de los jóvenes talentos que luego tienen chances de subir a la escudería principal.

Fue así como el equipo austriaco ha sacado una ventaja al darle experiencia previa a sus pilotos en la máxima categoría antes de que se ganen el asiento que verdaderamente importa en la estructura. Esto representa un fuerte diferencial con el resto de las escuderías, que deben arriesgarse con los rookies y atravesar un primer año que seguramente esté lleno de dificultades por la adaptación a la F1.

Ante la imposibilidad de eliminar la asociación entre Red Bull y Racing Bulls, Mercedes ahora buscaría hacerse con un “equipo satélite” y su principal candidato para eso sería Alpine. De hecho, Flavio Briatore confirmó el marzo el interés de la marca alemana por comprar el 24% de las acciones que actualmente pertenecen a Otro Capital, el grupo que busca vender su parte minoritaria para marcharse de la F1 con una importante ganancia.

En este contexto, Zak Brown, CEO de McLaren, envió una carta al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pidiendo cambios en el reglamento para impedir que este tipo de asociaciones vuelva a repetirse. Si bien el estadounidense no hizo referencia a ninguno de los equipos involucrados y se refirió a ellos como “A” y “B”, sí resaltó que es un tipo de modelo que no es saludable para el deporte.

“Se ha hecho cada vez más evidente que estas estructuras generan consecuencias no deseadas pero muy reales. Debemos eliminar cualquier alianza adicional, ya sea a través de la propiedad, la participación estratégica o cualquier otra forma equivalente de control o influencia”, cerró Brown. Cabe mencionar que el mandamás de McLaren también tiene como objetivo desarmar el modelo de Red Bull, aunque no ha tenido éxito en ser escuchado por el momento.

El modelo de Red Bull ha traído problemas internos en la marca.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tuvo una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.