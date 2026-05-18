El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril y sigue hundiendo el gasto

El Gobierno afirmó que en abril volvió a registrar superávit fiscal y que el resultado acumulado en los primeros cuatro meses del año equivale al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Según detalló el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional obtuvo en abril un superávit financiero de $ 268.103 millones.

El resultado fue consecuencia de un saldo primario positivo de $ 632.844 millones y del pago de intereses de deuda pública —descontadas las operaciones dentro del propio sector público— por $ 364.741 millones.

De esta manera, el Ejecutivo destacó que entre enero y abril el sector público acumuló un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario del 0,5%, en línea con la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.

La cartera económica señaló además que los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron en abril los $13,4 billones, lo que representó un incremento interanual del 29,6%. En cuanto a la recaudación tributaria, el crecimiento fue del 26,9% interanual, impulsado principalmente por el aumento en los ingresos del impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y la recaudación del IVA. En contrapartida, los derechos de exportación mostraron una caída del 17,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El mapa del ajuste

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $ 12,7 billones, con un aumento interanual del 34,5%. Dentro de ese total, las prestaciones sociales alcanzaron los $ 8 billones, mientras que las remuneraciones del sector público llegaron a $1,6 billones.

El informe también precisó que las transferencias corrientes crecieron un 29,1% interanual. Las destinadas al sector privado avanzaron 46,8%, mientras que las enviadas al sector público registraron una caída del 18,6%.

En paralelo, los subsidios económicos aumentaron en $ 701.872 millones, principalmente debido al pago de gastos vinculados a operaciones energéticas correspondientes a marzo. A su vez, el gasto de capital se ubicó en $ 420.661 millones, con una suba interanual superior al 123%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado fiscal responde a una “estricta administración del gasto público”, que —según afirmó— permite mantener el orden de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, avanzar con reducciones impositivas para el sector privado.

Caputo también aseguró que, de mantenerse esta tendencia, 2026 podría convertirse en el tercer año consecutivo con superávit financiero, mientras el Estado cumple con sus compromisos y reduce la carga tributaria.