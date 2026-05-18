PBA hará el Primer Congreso del Trabajo e impulsa una ley para trabajadores de aplicaciones

En la conferencia de prensa de los lunes en Casa de Gobierno, el titular de la cartera bonaerense de trabajo, Walter Correa, presentó el proyecto de ley de regulación de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales. “Buscamos generar un piso de derechos para ellos”, dijo. La iniciativa se enviará a la Legislatura provincial, una vez que terminen de conformar las comisiones en la cámara baja.

La presentación del proyecto se da en el marco de la previa del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo que se realizará el 28 y 29 de mayo en Mar del Plata. El encuentro será un espacio de diálogo social y articulación entre el gobierno provincial, los municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo, el ámbito académico y otros actores del mundo laboral.

Durante la conferencia, el ministro hizo hincapié en que “mientras el gobierno nacional excluye a los empleados de las plataformas a través de la pseudo modernización laboral“, desde la gestión de Axel Kicillof buscan dar respuesta a la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores.

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Además, Correa explicó que "el proyecto cuenta con la participación activa de varios ministerios", debido a que "tiene en cuenta la accidentología en la vía pública, el transporte, la nocturnidad, la seguridad, los seguros obligatorios que hoy no los tienen”.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa

La letra chica del proyecto de Ley

El escrito impulsa la creación de un “Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales” con el objetivo de garantizar condiciones decentes en una modalidad en permanente crecimiento. La iniciativa propone facilitar el acceso a derechos, servicios de emergencia, información y herramientas de protección, mediante una intervención transversal del Estado provincial en ejercicio de su poder de policía laboral.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo que coordinará una mesa interministerial con Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales del sector. Se buscará crear una aplicación móvil, compatible con herramientas como Cuenta DNI, que permita registro ágil, acceso a servicios y construcción de políticas basadas en datos dinámicos y reales.

La app incluirá un “botón de pánico” para alertar a fuerzas de seguridad y un “botón de emergencia en salud” para asistencia inmediata ante accidentes en la vía pública. En tanto, las empresas tendrán la “obligación” de informar la “cantidad de trabajadores, situación laboral, promedio de horas e ingresos medios”.

Las plataformas deberán contratar, a su exclusivo cargo, “un seguro que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica/farmacéutica durante jornada y trayecto”. Por otra parte, la ley propondrá la “instalación de espacios con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas, en coordinación con municipios”.

Además, el ministerio de Trabajo buscará hacer foco en la inspección de las “tiendas invisibles”. Se harán “controles en centros de distribución y almacenamiento, con georreferenciación de puntos para asegurar condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.