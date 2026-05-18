La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial 2026

Claudio "Chiqui" Tapia podrá viajar al Mundial 2026 por decisión de la Justicia.

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país y, por lo tanto, viajar a Estados Unidos para ser parte de la delegación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El presidente de la AFA acompañará a la "Albiceleste" en la Copa del Mundo, en busca del bicampeonato luego de la gloria conseguida en Qatar 2022.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante determinó el permiso para el dirigente sanjuanino de 58 años, quien igualmente deberá pagar una caución de 30 millones de pesos como garantía de su sometimiento al proceso judicial en el que está procesado por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.

Tapia volverá a verse las caras con Gianni Infantino en el Mundial 2026.

De esta manera, todo indica que el exmandamás de Barracas Central estará en Norteamérica, ya sea para los tres encuentros de la fase de grupos como posiblemente para los dos amistosos previos también frente a Honduras e Islandia. En el informe figuran las fechas entre el 27 de mayo y el 21 de julio con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá. El primer país mencionado tiene que ver con la final de la Champions League entre PSG y Arsenal, que será el sábado 30 de mayo en Budapest.

Para respaldar el pedido, los abogados acompañaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones emitidas por la CONMEBOL para los amistosos internacionales de la Selección. También informaron parte del itinerario y los lugares de hospedaje previstos para el viaje.

El fiscal del caso dictaminó a favor de la autorización, aunque sostuvo que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”, de modo tal que el extenso período fuera compatible con eventuales requerimientos judiciales futuros.

¿Por qué Tapia necesitó un permiso judicial para viajar al Mundial 2026?

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino está procesado desde marzo de este año en una causa que investiga una deuda de 19.300 millones de pesos por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término. El expediente también involucra a Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors) y Víctor Blanco (exmandamás de Racing y exsecretario general de la AFA).

En esa resolución, el juez había procesado a Tapia “sin prisión preventiva” por considerarlo “prima facie coautor penalmente responsable” de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, agravada en 17 hechos. Además, le trabó un embargo de 350 millones de pesos y mantuvo vigente la prohibición de salida del país.

La prohibición había sido confirmada posteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sin embargo, al analizar el nuevo pedido, Amarante consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional” en las condiciones planteadas por la defensa. También valoró que Tapia cumplió “en tiempo y forma” con las condiciones impuestas en autorizaciones de viaje anteriores y que el nuevo itinerario estaba “debidamente circunscripto” y sujeto a control judicial.

En la resolución, el juez señaló además que el dirigente ya se presentó a declaración indagatoria y que el procesamiento sin prisión preventiva, sumado al embargo dispuesto sobre sus bienes, permiten evaluar el pedido “desde la perspectiva de una mayor sujeción del imputado al proceso”. También destacó que no hay actos procesales pendientes que requieran su presencia personal durante el período solicitado para viajar.

Las aclaraciones de la Justicia para Tapia

El tribunal advirtió que cualquier modificación de fechas, destinos o condiciones del viaje implicará “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso”, lo que podría derivar en la revocación inmediata del beneficio y en la ejecución de la caución depositada.

También deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo, ya sea mediante una presentación judicial electrónica acompañando el comprobante migratorio correspondiente o compareciendo personalmente ante el tribunal. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que podrá declararlo rebelde y ordenar su captura.