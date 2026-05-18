La madre de Lali Espósito puso a llorar a los fans con lo que contó de su hija: "Me emociona"

Lali Espósito se presentará el 6 y 7 de junio en River.

Majo Riera, la madre de Lali Espósito, soltó su profunda emoción ante los próximos conciertos que su hija brindará en el Estadio River Plate los días 6 y 7 de junio. A través de sus plataformas digitales, compartió su orgullo y expectativas por estos shows históricos, que marcan un hito fundamental en el camino de la estrella del pop.

Para Riera, ver el nombre de su hija en la cartelera del Monumental representa la culminación de un proceso de gran crecimiento. En sus declaraciones, la productora hizo especial hincapié en la extensa trayectoria de Lali, recordando que la artista viene trabajando de manera ininterrumpida desde hace 23 años.

Riera aludió al esfuerzo constante y a todo lo que su hija debió luchar para sostener una carrera independiente y sólida en la industria del entretenimiento. El anuncio de las fechas en River funciona, en este sentido, como un reconocimiento directo a esa constancia y dedicación que comenzó en su infancia.

“Lo de River me hace mucha ilusión. Lali trabaja hace 23 años y River es lo máximo en Argentina para los artistas populares”, manifestó Majo Riera, sintetizando el valor simbólico que tiene este estadio para la cultura local. Llegar a este escenario no es un logro menor, sino que representa la consagración definitiva para cualquier figura de la música popular, un espacio reservado para aquellos pocos nombres capaces de movilizar a multitudes masivas.

Lali Espósito.

La publicación de la madre de la cantante generó una inmediata respuesta por parte de los fanáticos, quienes celebraron las palabras de Riera y compartieron la misma expectativa de cara a las funciones de junio. A medida que se acercan las fechas, el entorno de Lali vive los preparativos con la certeza de que estos espectáculos no solo consolidan su estatus como un ícono del pop nacional, sino que también premian más de dos décadas de pasión por el arte.

Lali Espósito y una revelación que los fans esperaban

La artista causó revuelo entre sus seguidores al revelar la maqueta inicial de Plástico, uno de los cortes fundamentales de su reciente producción discográfica, No vayas a atender cuando el demonio llama. Aunque la versión definitiva del tema se consolidó como una colaboración junto a Duki, la artista detalló que la pieza fue concebida originalmente como un proyecto individual.

La difusión de este demo permite observar la evolución de la composición, que pasó de ser un descargo personal sobre el desengaño a convertirse en un cruce de visiones entre dos referentes de la música urbana local. En este registro primario, la interpretación solista de Lali exhibe un tono más crudo y directo, exponiendo los cimientos emocionales de la canción antes de transformarse en el diálogo generacional que llegó a las plataformas digitales.