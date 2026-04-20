Últimas entradas para Lali Espósito en River 2026: precios y fecha de cuándo toca

Lali Espósito liberó nuevos sectores para sus dos shows del 6 y 7 de junio en el Estadio Monumental de River Plate, luego de una reconfiguración en el escenario. Conocé a dónde se encuentran las nuevas localidades y cómo comprar las entradas para no perderte a la reina del pop argentino.

Últimas entradas para Lali en River: cómo comprarlas y cuánto salen

La artista se presentará por primera vez en el Estadio Monumental y, tras el rápido sold out, hubo una reconfiguración del escenario y hay nuevas entradas disponibles para las y los fanáticos que no llegaron a comprar sus tickets.

Lali Espósito se presentará en River los próximos 6 y 7 de junio

Las nuevas entradas ya se encuentran disponibles en la página oficial de All Access y se pueden financiar todos los medios de pago. Es clave apurarse para alcanzar a adquirirlas y no perderse dos noches históricas que marcarán para siempre la carrera de la cantante. Por ahora, quedan algunas localidades disponibles:

Sábado 6 de junio

Platea San Martín Baja ($110.000, más costos del servicio)

Platea San Martín Media ($110.000, más costos del servicio)

San Martín Alta ($75.000, más costos del servicio)

Belgrano Alta ($ 75.000, más costos del servicio)

Domingo 7 de junio

Sivori alta ($50.000, más costos del servicio)

Platea Belgrano baja ($110.000, más costos del servicio)

Platea Belgano Media ($110.000, más costos del servicio)

Belgrano Alta ($ 75.000, más costos del servicio)

Platea San Martín Baja ($110.000, más costos del servicio)

Platea San Martín Media ($110.000, más costos del servicio)

San Martín Alta ($75.000, más costos del servicio)

Cómo será el nuevo escenario de Lali en el show de River

Si bien se liberaron nuevas entradas por el cambio del escenario, no trascendió exactamente cómo será el diseño del mismo. Las especulaciones giran en torno a que se añadieron nuevas pantallas para habilitar más asientos de plateas. Sin embargo, muchos conjeturan que podría tratarse de un escenario 360°, aunque se desconce el diseño oficial.

El anunció de los dos shows en River llegó después de que Lali tuviera un 2025 explosivo. La cantante se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el Estadio Vélez, convocando a más de 200.000 personas.

Se trató de la presentación de su álbum No vayas a atender cuando el domonio llama, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año. También, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel con 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.

Su impacto trascendió los escenarios de diferentes partes del mundo con LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.