Sandra Mihanovich contó todos los detalles de su dueto con Lali por primera vez: "Fiesta"

Sandra Mihanovich y Lali cantaron Soy lo que soy en Vélez.

Sandra Mihanovich estuvo como invitada en el canal del youtuber Martín Cirio y ahí recordó con especial emoción el llamado que recibió de parte de Lali Espósito, quien la invitó a compartir el escenario para interpretar juntas una pieza fundamental de su repertorio.

El eje de esa invitación fue la canción Soy lo que soy, popularizada por Sandra en la década del 80 y que, con el paso del tiempo, se consolidó como un himno del orgullo y la diversidad en el país. Mihanovich destacó la importancia de que una artista de la nueva generación como Lali decidiera rescatar esta obra para darle una nueva visibilidad ante miles de jóvenes.

"Yo ya había dicho 'Me encantaría cantar Soy lo que soy con Lali'. Me parecía un desafío copado y potable. Lali es una persona empoderada que puede cantar esa canción con conocimiento de causa. Cuando me invitó fue una fiesta", comentó Mihanovich sobre su colaboración musical con la voz de Boomerang y Fanático.

Un detalle que sorprendió durante la charla fue la revelación de que esa presentación tuvo un carácter histórico para la carrera personal de Sandra. Según relató, a pesar de sus décadas de trayectoria en los escenarios más diversos, aquella fue la primera vez que cantó en un estadio de fútbol: "Nunca lo había hecho".

Sandra Mihanovich.

Finalmente, la artista reflexionó sobre el impacto duradero de sus canciones y cómo estas logran trascender las épocas. La participación en el show de Lali no solo representó un hito logístico por el debut en la cancha de Liniers, sino que reafirmó el poder de la música como un puente de respeto y celebración. Entre anécdotas y risas con el creador de contenido, Mihanovich dejó en claro que la vigencia de su legado sigue encontrando nuevos espacios de expresión y reconocimiento.

Cómo fue el último show de Lali en Vélez

Durante su presentación en la noche del 16 de diciembre, Lali volvió a demostrar la potencia de su propuesta que combina el pop y el rock con una energía característica. El cierre del espectáculo estuvo marcado por una revelación en las pantallas que confirmó las versiones circulantes en el entorno digital: la cantante se presentará en el estadio Monumental de River Plate durante el transcurso de 2026.

Este anuncio representa un hito fundamental en la trayectoria de la intérprete de temas como Disciplina y Boomerang, quien consolidó su camino artístico de manera progresiva. Desde sus primeras etapas con un álbum independiente y actuaciones en espacios de menor escala, como La Trastienda y el Teatro Ópera, su ascenso al escenario de River simboliza la culminación de un proceso de crecimiento sostenido junto a su equipo y su público.

La noticia fue recibida con gran impacto, ya que llegar al estadio más grande del país supone un paso de gran relevancia institucional y profesional para cualquier artista local. Para quienes siguen su carrera desde los inicios, esta confirmación no solo valida el presente de la artista, sino que proyecta su influencia hacia una nueva escala de convocatoria masiva en la escena musical argentina.