Sandra Mihanovich y la muerte más triste en año nuevo: "No paro de llorar"

El comienzo del Año Nuevo encontró a Sandra Mihanovich atravesando un momento de profundo dolor. La cantante compartió con sus seguidores la noticia de la muerte de Pepita, su gata, una compañera inseparable que formó parte de su vida cotidiana durante años y ocupó un lugar central en su intimidad.
A través de sus historias de Instagram, la artista decidió abrir su corazón y contar lo que estaba viviendo puertas adentro. “Se termina el año y con él se fue Pepita. No paro de llorar. Gracias por haber estado en nuestra vida. Te amamos”, escribió, con un mensaje breve pero cargado de emoción, que rápidamente generó una ola de respuestas.
Pepita había llegado a la vida de Mihanovich cuando era apenas una cría y, con el tiempo, se transformó en una presencia fundamental. Lejos de ser una mascota dócil, la gata se caracterizaba por su temperamento independiente, algo que la cantante solía destacar con ternura. “Es ella quien decide cuándo quiere mimos”, había contado en más de una oportunidad, describiendo un vínculo basado en el respeto y el cariño silencioso.
El apoyo que recibió Sandra Mihanovich tras anunciar la muerte de Pepita, su gata
Tras la publicación, colegas, amigos y seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y acompañamiento. “Abrazo enorme”, “Fuerza querida”, “Lo siento mucho” y “Besos y cariño” fueron algunas de las muestras de afecto que recibió en un momento especialmente sensible, marcado por la despedida de un ser querido que la acompañó durante gran parte de su vida.