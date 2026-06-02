Lionel Scaloni se reconoció como fanático de Franco Colapinto en la previa al GP de Mónaco: "Espectacular"

Scaloni se deshizo de elogios hacia el argentino.

Franco Colapinto se ha convertido en el héroe de muchos niños y también de los apasionados del automovilismo, que están felices de tener un argentino en la Fórmula 1 después de más de veinte años. Si bien su año pasado con Alpine no fue muy positivo, esta temporada ha ido para mejor, a tal punto de que ha sumado en tres de las cinco fechas disputadas y ya acumula 15 puntos que lo posicionan en el decimoprimer lugar de la tabla.

Este fin de semana, el piloto argentino participará del Gran Premio de Mónaco, una de las fechas más tradicionales de la F1, y justamente en la previa al dicho evento Lionel Scaloni se refirió a la importancia que tiene Franco para el país. En una reciente entrevista exclusiva con Olé, el entrenador de la Selección Argentina reconoció que en su casa son fanáticos del pilarense: “Mi hijo es fanático, fanático. Se compró todo de Colapinto, del equipo, está enamorado”.

Y es que la cosa viene de familia, ya que el DT campeón del mundo siempre fue un apasionado por el deporte automotor y, como patriota que es, sabe apreciar la presencia de un argentino en la máxima categoría. “Es muy bueno. Yo toda la vida fui fierrero y tener un piloto en la Fórmula 1 para nosotros es algo increíble”, afirmó Scaloni, que reveló que se pasó su infancia viendo Turismo Carretera.

Pero la cosa no termina ahí, ya que Scaloni tiene la costumbre de darle su apoyo en cada fin de semana de carrera a su compatriota, a tal punto de que pone la alarma para no perderse ni un detalle. “¿Sabés lo lindo que es un fin de semana de Fórmula 1 esperando verlo correr la clasificación? Ahora que está esta carrera sprint hay un montón de cosas más. Uno se levanta para verlo a él”, agregó el estratega de Pujato.

Por último, “Leo” se refirió al día que conoció a Franco en el GP de Bélgica 2025, ocasión en la que incluso llegaron a sacarse juntos una foto con la presencia de Flavio Briatore. “Lo conocí en Bélgica, un ratito, porque yo también sé lo que es estar ahí antes de una clasificación, entonces intenté no molestar mucho y ya está. Me bastó para ver que es un pibe bien, espectacular. Y ojalá le vaya bien”, cerró Scaloni.

Así fue el encuentro de Scaloni con Franco en Bélgica.

Los resultados de Colapinto en la F1 2026