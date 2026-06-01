El pronóstico de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: “Competitividad”

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

De ser el peor equipo de la temporada pasada, Alpine ha pasado a convertirse en uno de los líderes de la zona media de la Fórmula 1, con un inicio de campeonato que contrasta directamente con lo visto en 2025. Tal es así que Franco Colapinto ha sumado en tres de las cinco fechas disputadas hasta el momento, lo que muestra que el equipo galo ahora se encuentra en condiciones de competir por la zona de puntos en este 2026.

Por si fuera poco, el piloto argentino obtuvo su mejor resultado en la máxima categoría la fecha pasada con su sexto lugar en el GP de Canadá, dos posiciones por delante de Pierre Gasly, que también sumó puntos para la escudería francesa. De ahí que Flavio Briatore se haya mostrado contento con el rendimiento que han tenido sus pilotos en la cita en el Circuito Gilles Villeneuve y que, además, tenga esperanzas de seguir por la misma vía en la siguiente fecha.

Tras el GP de Canadá, el asesor de Alpine se acercó a los micrófonos y celebró el resultado obtenido. “Ejecutamos una buena estrategia, los pilotos hicieron un excelente trabajo en pista y ahora ampliamos nuestra ventaja al quinto puesto en el campeonato de constructores”, comenzó el italiano, que destacó el trabajo de sus ingenieros y de Colapinto, aunque no dejó de lado a Gasly.

“Me alegro por Franco por su mejor resultado en la Fórmula 1, el sexto puesto, así que enhorabuena por su esfuerzo. Pierre ha remontado bien desde la decimocuarta posición en la parrilla”, añadió. No obstante, lo más llamativo de las declaraciones de Briatore ha sido su vaticinio para el Gran Premio de Mónaco, ya que advirtió que iban a seguir trabajando en la fábrica para mejorar aun más el rendimiento del A526.

“Nos queda mucho trabajo por delante para seguir mejorando nuestra competitividad. Los pilotos siguen teniendo opiniones similares respecto del auto y podemos mejorar mucho nuestro rendimiento de cara a la próxima carrera en Mónaco”, cerró. De esta manera, el asesor de Alpine señaló que tanto Colapinto como Gasly deberían obtener un mejor resultado el próximo domingo, al menos en términos de rendimiento del monoplaza.

Franco suma 15 puntos en lo que va del campeonato.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: