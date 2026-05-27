Power Rankings de la Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en lo más alto del GP de Canadá

Colapinto quedó primero en el Power Rankings de Canadá.

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

Ahora bien, si hubo un piloto que mostró un rendimiento admirable este fin de semana en Montreal, ese ha sido Franco Colapinto. El piloto argentino se perdió la FP1 por una falla en el A526, pero eso no le impidió mostrar todo su potencial venciendo a su compañero en las dos clasificaciones y en las dos carreras, incluso llegando a puntuar en el sexto lugar en la carrera principal del GP de Canadá el domingo.

Tan buena fue la actuación del pilarense que los jueces lo colocaron como uno de los mejores pilotos de la quinta fecha, igualando en puntaje con Lewis Hamilton, quien obtuvo una calificación de 9.2 puntos. “Franco Colapinto llegó a Montreal tras un brillante fin de semana en Miami, y el joven argentino continuó su racha positiva en el Circuito Gilles Villeneuve”, comenzó el informe del Power Rankings en el sitio oficial de la F1.

“Tras quedarse a las puertas de sumar puntos en la Sprint, clasificó su Alpine para la Q3 y avanzó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio, logrando así su mejor resultado en la F1 hasta la fecha”, resaltaron los jueces. De esta manera, el pilarense tuvo una actuación a la par que el siete veces campeón del mundo, que cruzó la línea de meta en el segundo lugar detrás de Andrea Kimi Antonelli.

De hecho, el italiano, que obtuvo su cuarta victoria al hilo en la temporada, se quedó con la segunda calificación más alta con un 8.4, mismo puntaje que los jueces le otorgaron a Max Verstappen, quien se subió al podio por primera vez en el año al quedar tercero. Por su parte, George Russell quedó quinto con 8.2 por delante del triple empate de 8.0 entre Arvid Lindblad, Carlos Sainz y Liam Lawson y los 7.2 puntos que recibieron Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Cabe mencionar que el Power Rankings también acumula puntos en una tabla, que va juntando los promedios para determinar las posiciones. En este sentido, con el resultado obtenido en Montreal, Colapinto subió tres lugares y quedó sexto en la tabla con un promedio de 7.6 detrás de Verstappen, que marcha quinto con 7.7. Además, superó a Lando Norris, quien perdió dos posiciones tras quedarse afuera de la consideración de los jueces.

Así quedó el Power Rankings de la F1 tras el GP de Canadá.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Canadá, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco. Allí se desarrollará el Gran Premio de Mónaco por la sexta fecha entre el 5 y 7 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.