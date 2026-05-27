Lamine es capaz de ganar el Mundial por su cuenta, dice Vinicius Jr

Imagen de archivo del jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr en acción contra Lamine Yamal, del FC Barcelona, durante la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, Sevilla, España.

​El delantero brasileño Vinicius Jr afirmó que la selección ‌española es ‌la gran candidata a ganar el Mundial, ya que cuenta con un equipo cohesionado y tiene en sus filas a Lamine Yamal, que en ​su opinión ⁠puede ganar el torneo "él ‌solo".

Al ser consultado en ⁠una entrevista en ⁠un canal brasileño sobre el candidato a ganar la Copa del ⁠Mundo, Vinicius Jr no ​dudó: "España, porque ganó ‌la última Eurocopa, ‌tiene un equipo que lleva ⁠mucho tiempo jugando junto y cuenta con Lamine, que es uno de los ​mejores ‌jugadores del mundo".

El jugador del Real Madrid afirmó que su rival del Fútbol Club Barcelona "siempre hace ⁠cosas increíbles sobre el terreno de juego, así que es un jugador capaz de ganar el Mundial él solo".

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Lamine se está recuperando de una lesión que ‌le impidió terminar la temporada jugando, pero pese a todo fue incluido en la lista de España para el ‌Mundial.

España, campeona del Mundo en 2010, jugará la primera fase del ‌torneo -que coorganizan ⁠Estados Unidos, México y Canadá-, en el ​Grupo H, donde se medirá con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Con información de Reuters