El papa León XIV habló de El Señor de los Anillos: en qué película está el discurso del Pontífice

El papa León XIV habló de El Señor de los Anillos: en qué película está el discurso.

El Papa León XIV publicó su encíclica, Magnífica humanitas, y en ella reflexiona sobre el rumbo que está tomando la sociedad ante el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de preservar lo que nos hace humanos ante la era de la conciencia digital. Y uno de los pasajes del texto llamó profundamente la atención de los cinéfilos, porque citó un discurso del quinto capítulo del texto titulado La cultura del poder y la civilización del amor, donde el sumo pontífice habló de Gandalf, el mago de la película El Señor de los Anillos.

"No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza", expresaba León XIV en su texto, reproduciendo así textualmente unas líneas de Gandalf, uno de los personajes centrales de la obra de Tolkien.

En qué película de El Señor de los Anillos están las palabras del Papa León XIV

La pregunta que muchos se hacen, sin embargo, es dónde se encuentra en los libros de El Señor de los Anillos esta icónica cita de Gandalf que, curiosamente, Peter Jackson no incorporó en su adaptación cinematográfica. Tolkien incluyó este discurso concretamente en la última novela de su trilogía, titulada El retorno del rey.

Para ser precisos, en el capitulo 9, titulado El último debate, Gandalf pronuncia estas palabras mientras delibera junto a Aragorn, Legolas y Gimli tras la batalla de los Campos del Pelennor. A pesar de que discuten sobre cómo actuar después del combate para intentar distraer la atención de Sauron, el temible señor oscuro, las palabras del mago encierran una reflexión moral mucho más profunda que trasciende ese momento concreto.

Que el papa León XIV recurra a palabras de Gandalf para reflexionar sobre la inteligencia artificial no es tan extraño como podría parecer a simple vista. Al igual que su amigo y también escritor C. S. Lewis, Tolkien era un católico devoto y llenó su emblemática saga fantástica de temas religiosos y alegorías bíblicas.