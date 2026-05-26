Marruecos convoca al lesionado Aguerd para el Mundial, En-Nesyri se queda fuera de la nómina

FOTO ARCHIVO-Nayef Aguerd del Olympique de Marsella durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA ante Brujas

El ​nuevo seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, convocó el martes a Nayef Aguerd en su plantilla de 26 ‌futbolistas para el Mundial, ‌a pesar de que el defensa no juega desde principios de marzo, pero dejó fuera de la nómina al delantero Youssef En-Nesyri.

Ouahbi, ex DT de la selección sub-20, tomó el relevo en marzo de Walid Regragui, quien llevó a Marruecos a las semifinales del ​Mundial de Qatar ⁠en 2022, y ha introducido varios cambios en la ‌convocatoria para el torneo que comienza en ⁠pocos días en Estados Unidos, ⁠México y Canadá.

Se mantienen algunos de los veteranos, como Aguerd, el capitán Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui y el centrocampista ⁠Sofyan Amrabat, pero también hay caras nuevas, entre ​las que destaca el excentrocampista de ‌las categorías inferiores de Francia ‌Ayyoub Bouaddi, que ha cambiado de selección.

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El defensa del ⁠Marsella Aguerd ha estado casi tres meses de baja por lesión y aún no se ha recuperado del todo, pero está en la convocatoria y tendrá ​la oportunidad ‌de demostrar su estado físico.

En-Nesyri fue una figura clave en la clasificación de Marruecos para las semifinales en 2022 y formó parte de la plantilla en la Copa Africana de Naciones ⁠celebrada en su propio país, que concluyó en enero.

Marruecos debuta en el Grupo C del Mundial contra Brasil en Nueva Jersey el 13 de junio. Seis días después chocará con Escocia en Boston y a continuación se medirá con Haití en Miami el 24 de junio.

A continuación, la ‌plantilla:

Porteros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Fuerzas Armadas Reales)

Defensas: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsella), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk)

Centrocampistas: ‌Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Abdessamad ‌Ezzalzouli (Real Betis), ⁠Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht ​de Fráncfort)

Suplentes: el portero El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca), el defensa central Marwane Saâdane (Al-Fateh) y el extremo Amine Sbaï (Angers).

Con información de Reuters