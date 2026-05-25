Chau iPhone: cómo es y cuánto cuesta el polémico celular dorado que lanzó Donald Trump

Fuente: CNET.

El T1 Phone tiene un precio de venta de 499 dólares —reservable con un depósito de 100 dólares— y puede adquirirse junto al "Plan 47" de 47,45 dólares mensuales. Su diseño característico incluye un acabado dorado, el logotipo T1 y la bandera de Estados Unidos en la parte trasera. El plan toma su nombre del número que ocupa Trump como presidente de Estados Unidos.

Las especificaciones: gama media sin sorpresas

El T1 Phone no es un celular de punta, pero tampoco pretende serlo. El dispositivo cuenta con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon de la serie 7, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno, triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP, gran angular de 8 MP y teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2x, cámara frontal de 50 MP, batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W y Android 15 como sistema operativo.

También incluye lector de huellas y desbloqueo facial con IA. Trump Mobile lo promociona como "alto rendimiento sin precios inflados" y subraya que fue desarrollado "con apoyo de equipos estadounidenses". Sin embargo, los análisis independientes del hardware apuntan a que comparte componentes con modelos de fabricantes asiáticos, lo que pone en duda la narrativa "Made in USA".

Los problemas que empañaron el lanzamiento

El T1 Phone nació con pie izquierdo. El lanzamiento estaba originalmente programado para agosto de 2025, pero fue pospuesto por problemas de fabricación, cambios en el diseño del hardware, complicaciones en certificaciones y ajustes logísticos. Luego se prometió para octubre, después para fin de año, y finalmente los primeros envíos arrancaron recién el 13 de mayo de 2026.

La filtración de datos fue el golpe más duro. Investigadores independientes y los youtubers Coffeezilla y Cr1TiKaL confirmaron que datos personales de clientes —incluyendo nombre completo, dirección física y correo electrónico— quedaron accesibles en línea por una falla de seguridad en el sitio TrumpMobile. La empresa no emitió ninguna respuesta oficial. Peor aún: los identificadores únicos de la base de datos filtrada revelaron que solo unas 30.000 personas compraron el equipo, muy lejos de las 590.000 preórdenes que la empresa había anunciado.

Con quién compite en el mercado

A USD 499, el T1 Phone compite directamente con la gama media de Samsung, Motorola y Xiaomi, donde por el mismo precio se consiguen equipos con mejor rendimiento gráfico, mayor soporte de software y sin el historial de controversias. Su principal argumento de venta no es técnico sino político e identitario, lo que acota su mercado a los seguidores de Trump dispuestos a pagarlo.