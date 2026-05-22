Samsung lanzó los nuevos Galaxy A en Argentina: los beneficios exclusivos para comprarlos más baratos

Los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G apuntan a la gama media premium.

Samsung lanzó en Argentina los nuevos smartphones Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, dos modelos que apuntan a la gama media premium y que llegan con funciones de inteligencia artificial, mejoras en fotografía nocturna y una política de actualizaciones extendida. La compañía confirmó además una serie de beneficios de lanzamiento que estarán disponibles entre el 22 y el 31 de mayo, con descuentos, cuotas y promociones especiales.

Los nuevos equipos buscan destacarse principalmente por sus herramientas de IA integradas, enfocadas en mejorar la experiencia fotográfica y simplificar búsquedas dentro del teléfono. Entre las novedades aparece una versión optimizada de Circle to Search, la función desarrollada junto a Google que permite buscar cualquier elemento visible en pantalla sin salir de la app en uso.

Precios y promociones de lanzamiento en Argentina

Samsung confirmó que el Galaxy A57 5G tendrá un precio de $1.299.999, mientras que el Galaxy A37 5G costará $1.099.999 en el mercado local.

Durante el período promocional, los usuarios podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o elegir un 15% de descuento pagando al contado. Además, la marca habilitó el Plan Canje, que permite entregar un celular usado de cualquier fabricante como parte de pago y obtener hasta un 35% de ahorro sobre el valor final.

Otra de las promociones incluye un 20% de descuento en el producto de menor valor para quienes compren alguno de los nuevos Galaxy A junto a accesorios seleccionados, como Galaxy Buds, Galaxy Watch o fundas oficiales.

La compañía confirmó beneficios de lanzamiento que estarán disponibles entre el 22 y el 31 de mayo.

Samsung también anunció beneficios vinculados a la protección del dispositivo. Por un lado, ofrecerá un 30% de descuento durante seis meses en el Plan Black de Samsung Care+, el seguro oficial de la marca contra daños y robo. Además, el Galaxy A57 5G incluirá una reparación de pantalla sin cargo durante el primer año.

IA, cámara nocturna y autonomía

Ambos modelos incorporan una batería de 5.000 mAh que, según Samsung, puede alcanzar hasta dos días de autonomía con una sola carga. También cuentan con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua en inmersiones de hasta 1,5 metros durante 30 minutos.

En el apartado fotográfico, los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G integran una cámara principal de 50 MP con tecnología Nightography, diseñada para mejorar las capturas en ambientes con poca luz. El sistema utiliza IA para detectar escenas oscuras y optimizar automáticamente la imagen sin intervención manual.

Las funciones inteligentes también suman herramientas como AI Select para realizar recortes rápidos y Best Face, exclusiva del Galaxy A57 5G, que selecciona automáticamente la mejor expresión de cada persona en fotos grupales.

Samsung aseguró además que los nuevos dispositivos recibirán hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, extendiendo su soporte hasta 2032.