El importante cambio que implementó ARCA en el sueldo de las empleadas domésticas

El cambio de ARCA en el sueldo de las empleadas domésticas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), avanzó con un importante cambio respecto de la contratación de empleadas domésticas que alcanza a más de 600 mil vínculos laborales en todo el país. Se trata de la obligatoriedad del recibo de sueldo 100 por ciento digital para el sector de casas particulares, el cual quedó formalizado con la publicación de la Resolución General 5850/2026 en el Boletín Oficial.

En ese sentido, la ex AFIP estableció un nuevo mecanismo de emisión, consulta y validación de comprobantes salariales, totalmente electrónico y afecta a tanto a empleadores como a empleadas y empleados que desarrollan estas tareas.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es simplificar los trámites, garantizar mayor seguridad jurídica y fortalecer la formalización de las relaciones laborales dentro del régimen especial de casas particulares.

En el documento ARCA destaca que la digitalización de los recibos incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental, con el fin de dotar al documento de validez plena en términos legales y administrativos.

Por esta modificación, los empleadores están obligados a emitir los recibos de sueldo desde el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, disponible en el portal de la ex AFIP.

Cómo realizar el recibo de sueldo digital en ARCA

Una vez ingresado a la página de ARCA con cuit y clave fiscal el empleador debe cargar los datos correspondientes y generar el comprobante digital, que luego queda disponible para la persona trabajadora.

Cabe señalar que desde el área de “Pagos y Recibos”, los empleadores pueden acceder a un registro detallado de los comprobantes emitidos y visualizar la columna “Fecha de lectura”, que indica el momento en que la empleada consultó el recibo a través del sistema.

Los empleadores están obligados a emitir los recibos de sueldo desde el Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

Además, para quienes cumplen tareas domésticas, el acceso al recibo se realiza mediante la sección “Mis trabajos” también en la página de ARCA y en la opción “Recibos de sueldo”, cada trabajadora o trabajador encuentra el listado de comprobantes correspondientes a sus empleadores, así como los períodos trabajados. Por último, al seleccionar el botón “Ver Recibo”, el sistema permite la descarga del documento en formato electrónico, que puede compartirse fácilmente por correo u otras vías digitales.

La entidad, aseguró que el recibo digital se convierte en un instrumento electrónico formal, cuyo diseño minimiza los errores formales en la emisión y contribuye a la transparencia del pago de salarios y que ante eventuales controversias, el formato digital facilita la prueba documental.